【Emily】G6變G19 與民記並列最大板塊

謝偉銓：

G19偕另13人聯合申請入Panel

18個事務委員會（Panel）喺《議事規則》修改後，各有20人嘅上限，議員要組名單後派代表加入。Tony助理噚日通知傳媒，有32個議員都係由Tony以團體名義申請加入各事務委員會，為免誤會，所以交代「G19」成員包括：廖長江、陳健波、謝偉銓、陳振英、馬逢國、姚柏良、嚴剛、李惟宏、霍啟剛、邱達根、周文港、李浩然、陳曼琪、譚岳衡、陳沛良、簡慧敏、黃元山、梁毓偉及洪雯。

為爭取畀最多成員加入心儀委員會，Tony透過助理話，G19今次同擁有10名議員嘅工聯會及勞聯，以及何君堯、陳凱欣與地建界龍漢標3個獨立議員，聯合申請入委員會，係「互惠互利」，強調唔代表與工聯會或勞聯喺其他方面結盟或合作。

另外，建制派「副班長」、民建聯陳克勤拍片透露編排座位嘅玄機，話係反映政黨角色冇以前咁強，新增嘅40席選委會界別議員坐埋一齊，當中有唔同政黨，反映選委會界別喺新選舉制度下嘅政治位置。