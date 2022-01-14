【Emily】二陂坊公園「陷阱」累街坊仆倒 商戶稱常一日兩宗 康署：將移除

康文署噚晚回覆Emily查詢話，影片顯示嘅設施係公園一部分，為確保遊樂場使用者安全，已圍封該設施，經早前與設計公司及工程部門研究改善方案後，會盡快移除有關遊樂設施。

分區委會委員：康署話無收投訴

伍俊瑜喺facebook上載附近商戶嘅閉路電視片段，見到仆倒者有長者、主婦、小童，其中有撐拐杖嘅長者完全唔為意腳下凸起小山丘，仆到應一應。

Ben引述設計者、康文署話想畀啲小朋友企上去玩，Ben認為「設計時好理想，用落分分鐘攞命，老人家跌親好危險，唔應該輕視」，認為長遠應拆咗佢。伍俊瑜引述商戶話經常一日兩單同類意外，佢喺分區委員會同康文署講過，署方回覆話冇收到相關投訴；康文署回覆分區會有派員巡視、觀察數周，但未接到相關意外報告。Ben補充，附近商戶話投訴咗起碼10次，甚至有長者仆到要報警送院。