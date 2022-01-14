灣區手記：人在大灣區，種樹大西北 ／文：尚東美

「螞蟻森林」是支付寶旗下的公益活動，凡用戶有減碳行為，例如電子支付、線上繳費、步行或乘搭公共交通，就可獲得相應的能量球。根據測算，每次電子支付大概可減碳5克，行6000步可減碳約100克，餘此類推。當儲到足夠能量，可以申請種一棵真樹，種樹地點通常在西北地區的甘肅、寧夏、內蒙古、陝西，也有西南的四川涼山、雲南大理等等。

減碳行為儲「能量球」 可種真樹

做記者有個低碳優勢，採訪往往要走很多路，每日萬步也不在話下。記者的「森林」好友中，不少同事、行家常在步數榜名列前茅，自然會有巨大能量球。偏偏螞蟻森林又有「偷能量」功能，「能量球」形成後如果自己不收，其他人可以偷走，這個「獎勤罰懶」的機制就形成每天早上的「偷收」攻防，不亦樂乎。

根據內地法例，年滿11歲的中國公民每年有義務植樹3棵，在螞蟻森林種樹也算，完成後可獲發電子證書。自2017年開通自今，5.5億螞蟻森林用戶已經種下逾億棵樹，成為環保佳話。早前廣州砍榕樹事件中，令不少網民憤怒的是，自己辛辛苦苦在西北「種樹」，卻保不住家門口的大樹。

不過，螞蟻森林有個「跨境」bug未能解決：如果使用者以同一電話或電郵註冊內地和香港兩個支付寶，在香港的支付行為也可折算成能量球，不過香港支付寶沒有螞蟻森林入口，導致香港用戶的能量球要麼荒廢，要麼白白被人偷走。不知道是否有一天，能讓大灣區的低碳行為也「互聯互通」呢？

文：尚東美