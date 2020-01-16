大灣區GBA時政一周：全國區域創新力 廣東5連冠

「創新環境」指標重上第一

《中國區域創新能力評價報告》是國家科技部支持、由中國科技發展戰略研究小組聯合中國科學院大學中國創新創業管理研究中心編寫，已連續發布21年，其結果被視為全國各地科技創新能力的年終大考。報告透過知識創造、知識獲取、企業創新、創新環境、創新績效5個指標評分，廣東在「企業創新」及「創新績效」繼續保持全國第一；「創新環境」指標去年屈居第二後，今年重登首位；「知識創造」和「知識獲取」指標均保持全國第二，與去年持平（見表1）。廣東省科技廳相關負責人分析認為，這是得益於廣東省內實驗室、高水平研究院、新型研發機構、科技中介等帶動，廣東科技服務業快速發展，創新市場環境不斷提升。

《報告》將區域創新能力分為實力、效率、潛力三個層次評價，對應總量、均量和增速三類指標。廣東省科技廳有關負責人介紹，今年廣東的實力和潛力指標均居全國首位，效率指標居全國第三，「增幅較大的是潛力指標，從去年的第五位上升到第一位」。他表示，這表明即使創新總量大，廣東仍可保持較快增速，不僅穩固了總量優勢，還提升了效率指標。

「這一系列數據表明，廣東省注重基礎研究，不斷加強創新載體建設，創新生態不斷優化，為創新能力提升奠定堅實基礎。」報告課題組成員、國務院發展研究中心企業研究所副研究員高太山說。

京滬沿海省份遙遙領先

另外，綜合31省市得分，廣東、江蘇、浙江等沿海省份及京滬兩大直轄市的創新能力依然領先，拋離第二梯隊的山東、湖北、安徽。中國科學院大學教授柳卸林指出，2021年排名上升的地區有10個，其中吉林上升了9位，進步明顯；排名下降省區有9個，其中寧夏和青海均下降6位，顯示西部地區轉型依然面臨困難。

高太山認為，今年區域創新能力排名有以下新特徵，一是區域創新模式變化，對制度創新、生態型創新的優勢日益突顯，各地都在積極爭取政策優勢、制度開放；二是多中心的區域創新體系基本形成，包括以北京為中心的京津冀創新集聚區、以上海為中心的長三角創新集聚區、以廣州為中心的珠三角創新集聚區，以及成都、重慶、武漢、西安為中心的區域性創新集聚區；三是地區間絕對差距變大、相對差距縮小，協調發展面臨挑戰；四是從全國來看，東西部地區間差距在縮小，南北地區差距依然不小；五是數碼化轉型帶來新的機遇和挑戰，地區間的競賽比併趨勢強勁；六是新冠疫情對區域創新格局帶來一定影響。