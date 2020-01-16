大灣區GBA時政一周：穗最嚴保樹新政「原則上禁砍伐」

同時，此前廣州市委市政府辦公廳印發的《廣州市關於科學綠化的實施意見》，也明確城鄉建設必須「最大限度避讓古樹名木、大樹」，建設項目應在設計方案編製樹木保護專章。《規定》特別提到，「不得破壞樹木立地生境」，因為曾有地盤附近的古樹雖然未遭砍伐或遷移，但因工程導致生長空間變窄、地基抬高或降低、樹根被毁、積水或堆放雜物而死亡。涉及樹木周邊環境施工時，建設單位應對可能受損的樹木採取保護措施，包括設立保護區域、使用保護物料包裹樹幹、設置臨時支撐、定期檢查樹木健康狀况等。

廣州市林業園林局義務監督員、時事評論員韓志鵬稱，新政把保護樹木提升到新的高度，未來要看能否實施、執行。「我希望管理規定可以確保今後廣州的樹木正常生長，可以不被任何組織和個人隨意砍伐和移除。」

深徵信公司起動 助中小企融資

本月10日，中國人民銀行深圳市中心支行完成對深圳徵信服務有限公司的企業徵信機構備案，標誌着深圳徵信服務有限公司正式運行。深圳徵信服務有限公司由深圳市國資委旗下深圳市智慧城市科技發展集團全額出資成立，主要工作是蒐集中小企分散在各政府部門和公共事業單位之間的企業信用信息和相關經營管理數據，從而為中小企在銀行融資提供信用證明，以解決中小企業融資難、融資貴、融資慢等問題。

深圳徵信目前已完成對37個政府部門和公共事業單位合共5.42億條涉企信用數據的歸集，深圳380多萬家商事主體全覆蓋，金融機構可充分借助其在信貸評估、風險預警等的信用價值，提升貸款審批效率，解決中小企融資渠道不暢通、貸款可得性不高、信用貸款佔比偏低等問題。

珠三角爭年底5G廣泛覆蓋

2022年廣東省工業和信息化工作電視電話會議日前於廣州召開，會上透露，今年廣東將大力推動5G網絡建設，力爭年底實現珠三角地區5G廣泛覆蓋，粵東、粵西、粵北市縣城區及發達鄉鎮5G網絡覆蓋，重點促進工業互聯網、公共服務、智慧城市等行業領域5G應用規模化發展。

廣東省所有縣級行政區域主城區現時已實現5G室外連續覆蓋，80%以上鄉級行政區主要區域5G基本覆蓋。全省光纖接入用戶超過4000萬，100M以上光纖用戶佔比近94%。

深圳認可6領域境外職業資格

深圳市人力資源和社會保障局會同稅務、住建、規劃等多部門日前聯合發布《深圳市境外職業資格便利執業認可清單》，允許持有清單內境外職業資格的專業人員在深圳市備案登記後提供專業服務。首批清單涵蓋六大領域，包括稅務師、註冊建築師、註冊城鄉規劃師、醫師、船員、導遊等20項職業資格，其中，清單明確港澳稅務人士辦理執業登記後，可在前海執業；香港建築及規劃專業人士辦理執業備案後，可在全市執業，毋須參加執業資格考試。

此外，具有香港導遊及領隊職業資格的專業人士培訓及格，備案後可在前海為遊客提供嚮導、講解及相關旅遊服務；醫療領域將試點展開首批港籍醫生高級職稱認定，解決港籍醫師手術資格問題。