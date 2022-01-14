鄰居不滿輪椅阻走廊 緩刑漢淋鏹囚12年

辯方求情稱，被告黃健強（58歲）1979年從內地來港，與太太育有兩名子女，後來與太太離婚，獨居屯門寶田邨。任職侍應的被告其後脊椎受傷，2018年手術失敗後，需以輪椅輔助步行，現靠綜援過活。辯方續稱，因事主沈志成（案發時63歲）曾嘲笑被告，被告才會犯案，又稱鏹水是用作清潔，被告並無預謀犯案。

施襲後大笑 鄰居18%皮膚三級燒傷

法官判刑時反駁，清潔毋須用到3支高濃度的鏹水，可見是有預謀犯案，並斥被告施襲後無施予援手之餘更向事主大笑，手法狠毒，且本案非單一事件，亦相信若被告未能控制其脾氣，會對社會帶來威脅，就本案判監12年。由於被告違反另案的緩刑令，加監1個月，總刑期為12年1個月。

前年槌傷事主 判緩刑翌日作案報仇

案情指出，被告與事主為「門對門」的鄰居，二人自2020年已有爭執，事主因不滿被告經常將輪椅放置於走廊阻礙空間，多次向管理處投訴，被告於同年中曾以槌子襲擊事主，11月20日被判監1個月，緩刑12個月。翌日早上，被告趁事主回家時從後淋潑腐蝕性液體，事主轉身後發現被告手執一樽並在大笑，隨即向大廈保安求助並報警。警方到場後，在被告住所檢獲3瓶腐蝕性液體及一個尿壺，被告其後被捕。事主約18%的皮膚達三級燒傷，包括右臉、胸部及右肢等。

【案件編號：HCCC 187/21】