屯院翁出院前亡 事主血氧降無知覺 醫生：不需即時查看

稱「醫生不是神」表達無法救命之無奈

時任屯院（內科及老人科部）醫生呂慧翔為本港首名輪椅醫生。她昨坐在輪椅上作供稱，2016年11月16日晚透過系統看過事主陳良河的X光片，診斷他出現吸入性肺炎。另她於晚上11時許曾電話指示護士為事主第二度增加氧氣至50%後，已由主座大樓前往事主所在的大樓病房，惟翌日凌晨零時得悉事主沒知覺，無法量度血壓，但仍有脈搏，遂囑護士為事主檢查血糖等。當呂到達時，事主已沒有脈搏，隨即與護士急救，又為事主每3分鐘注射一支腎上腺素，其心臟卻沒有跳動。團隊搶救至少90分鐘，最終無效。

兩度指示護士供氧 到達時事主無脈搏

家屬提問時多番質疑，呂慧翔兩度得知死者血含氧量下降，仍未親身看事主，反而查看其他化驗報告；直至護士通知事主無知覺（與第二次通知血含氧量下降已隔約一小時），但呂仍未到場看事主，甚至看事主前曾花時間如廁。呂回應稱認為毋須即時查看事主，且當時增加50%的氧氣，未需要100%純氧，該類病人則需即時查看。

專家證人：血含氧量88%屬危急 醫生需檢查

前中大醫學院內科及藥物治療學系教授湯寧信以專家證人身分作供。他稱，當事主的血含氧量轉差，提供4公升氧氣，惟其血含氧量由93％再降至88%時，已屬危急情况，需要醫生檢查。基於事主病史，他再次出現吸入性肺炎的風險較高，定時監察至關重要。其報告指出，即使事主在數次增加氧氣量後好轉，但僅屬短暫性，認為應盡早入深切治療部，提供機械呼吸機為可取方法。至於死者血含氧量一小時前正常，但突然轉差並死亡，湯同意吸入性肺炎可在短時間內惡化。

【案件編號：CCDI 638/16】

（死因研訊）