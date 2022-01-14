認安心倘實名制損私隱 推手邱達根：不少朋友拒用

明報記者 鄭啟智

正檢疫 稱生日宴事件「已過去」

今年46歲的邱達根，父親是已故遠東發展創辦人邱德根。邱達根過去作風相對低調，2011及2016年參選資訊科技界選委均落敗，到去年當選改制後的科技創新界選委，再進而當選立法會議員。他表示作為創科人希望從科技角度在議會提出有利社會的政策，包括上任一周便推動的「安心出行」實名制。

邱達根稱，明白市民對實名制有私隱關注，直言身邊有不少朋友至今堅持拒用該程式。邱強調，他們提出的方案屬最折衷的做法，上載至中央數據庫的資料會絕對加密，除非因疫情要追查行蹤，否則沒人能取得資料，市民行蹤亦只保留30日。

被問市民用「鬼機」 拒評政府公信力

政府一直強調「安心出行」蒐集的資料不會有其他用途，惟不少市民沒信心，以俗稱「鬼機」的清空手機使用「安心出行」。邱拒絕評論政府公信力，反問：「點為之無信心呢？現在600幾萬人下載了安心出行。」他希望市民對科技有信心，又指現時爆疫後，當局會透過信用卡紀錄和閉路電視等追查密切接觸者行蹤，認為與實名制做法無異。但是否值得為加快追查而要求市民主動放棄私隱，他稱要交由醫學專家判斷。

《施政報告》提出要對關鍵資訊基礎設施營運者施加「網絡安全責任」，邱達根表示個人支持加強數據安全，但仍然要與業界討論，包括釐清關鍵基礎設施定義和法律責任範圍。至於互聯網服務供應商應否為其平台使用者的言論負責，邱達根未有正面回應，表示未知政府建議，要再作討論。

指23條討論多年 未必需公眾諮詢

特首林鄭月娥計劃任內展開《基本法》23條立法諮詢。邱稱如果草案條文對《港區國安法》有合理補充，會支持立法。他認為未必需要再做公眾諮詢，亦沒正面回應諮詢應否採「白紙草案」形式，僅稱要再與其他議員及科創界同業討論。至於諮詢對象應否包括民主派，他表示要視乎情况，說23條已討論多年，「會否大家已經考慮很多不同聲音？」

（新丁議員系列）