「爭詮釋父遺願非為利」 官稱案件可悲

和解前悉回購權 震宇稱被誤導

代表霍震宇的資深大律師Clifford Smith昨日繼續作開案陳辭，稱震宇多次向震寰索取關於回購權的文件，惟震寰拒絕交出手上資料。陸官質疑，震宇的情况有別麗娜及麗萍，因震宇早在2011年知悉回購權一事，為何2012年仍會簽和解協議？震宇一方表示，震寰並無向震宇詳細解釋，並質疑震寰明知回購權期限已過，卻惡意誤導震宇可以取回部分資產。

代表霍麗萍的大律師劉祉仁於開案陳辭中表示，麗萍曾向震寰發電郵問珠三角項目的預計投資回報，震寰回覆時提到南沙發展項目，但無提「有榮有限公司」持有1股回購權。劉稱，麗萍雖在項目中並無得益，但仍關注項目會否對其他家族公司造成損害。

陸官聽畢表示，麗萍和震宇只是關注南沙項目會否虧蝕，從而損害家族利益，震寰則得知父親意願是投資南沙項目，一心實現父親的地產夢，即使過程中或損害了其他成員的得益，但他亦無個人利益。

陸官指出，若然家族有成員為爭取個人利益興訟是可以理解，但實際上各方是爭議如何詮釋父親的意願，故此看來是一宗「頗可悲的案件」（rather sad case）。陸官又指，各方經過多番協調後仍要對簿公堂，明言「法庭不樂見事情發展至此」。

（霍家爭產案）