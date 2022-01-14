震寰方：重和諧 曾抽16億派各房 稱不回購為延續父慈善事業

明報記者

3宗案件的原告分別為長房三子霍震宇、長女霍麗萍及次女霍麗娜，被告人數及公司合共28個，包括長房、二房及三房成員、家族公司霍興業堂置業有限公司，以及霍英東基金有限公司等。家族公司「有榮有限公司」1997年以象徵式1元將南沙項目的1股權益售予霍英東基金有限公司，案件爭議在於有榮就該1股權益的回購權。

代表長房次子霍震寰的資深大律師黃仁龍表示，霍英東生前將震寰視作繼承人，不但安排震寰主理家族生意，亦於1978年的遺囑將最多資產分予震寰（見表），但震寰重視父親名聲及家庭和諧，主動向長房、二房及三房成員分享資產，例如從他與霍老共同持有的一間私人公司，抽取逾16億元分給各人。黃仁龍形容，霍震寰願意犧牲個人利益，是為了保障主力作慈善事業的霍英東基金，震宇、麗萍及麗娜3人組成的陣營反指震寰私吞涉事回購權，明顯對震寰不公平。

黃仁龍又說，3人陣營提出南沙項目有利可圖，但南沙地段的發展跨越不同階段，霍老1998年曾形容項目是負累，3人陣營以內地今時今日的發展情况衡量項目收益，無疑是事後孔明。黃仁龍續指，震宇曾於2012年的會議形容南沙項目是「豬頭骨」，後來霍家各人與前特首董建華會面，震宇改稱發展南沙的「霍英東銘源發展有限公司」猶如一座「金山」，反映項目的回報高低隨時改變，法庭要仔細考慮。

庭上提及董建華促成「大和解」

庭上不時提及，董建華促成霍家各人於2012年8月簽「大和解」協議。黃仁龍強調，協議訂明由獨立的會計師樓調查霍老的遺產，震宇更邀請前上訴庭副庭長羅傑志出任獨立遺產執行人，顯示各人不信任震寰。黃又說，震寰已表明回購權的限期已過，只是3人陣營誤以為限期屆滿後，仍可「取回一些東西」。

稱忘披露最多屬疏忽對家人不夠忠誠

黃仁龍稱，震寰只是忘記向兄弟姊妹披露回購權一事，最多構成疏忽、不稱職或對家人不夠忠誠，並非有意隱瞞事件，亦不如3人陣營所說，會違反公司董事的信託責任。3人陣營中，黃仁龍指有證據顯示震宇較早知悉回購權一事，但未肯定麗萍及麗娜何時知情。聆訊今續，由震寰一方繼續作開案陳辭。

【案件編號：HCA 92、274、275/16】

（霍家爭產案）