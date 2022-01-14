歷奇課涉訛稱海外認可 教育中心董事被捕

海關版權及商標調查科署理高級督察謝子聰表示，因應早前有市民舉報，元朗一間教育中心聲稱兒童歷奇課程獲外國大學的認可。海關遂展開調查並向相關大學查證，發現該教育中心未取得認可資格。關員昨日喬裝顧客購買課程後，拘捕教育中心42歲男董事，檢走印有虛假認可資格宣傳品及教材等證物。案件仍在調查中，男董事已獲准保釋候查。

海關提醒商戶要遵守《商品說明條例》，消費者購買服務時亦應光顧信譽良好商戶。而家長為子女報讀興趣班前，應注意商戶提供課程的認可資格，有懷疑可向相關認可機構查詢，如懷疑受騙請盡快舉報。

據了解，涉案中心為Sparkles Adventure，位於元朗青山公路143號昌裕大廈，據其網頁及社交網站資料，教育中心2015年開始運作，標示於2019年獲美國南加州大學（University of Southern California）評審為認可兒童發展課程，是全港唯一綜合感覺統合、歷奇訓練及遊戲治療3個專業範疇而設計的進度性訓練。課程包括攀石、鋼索飛行、空中踏步等歷奇課程，訓練對象適合2至12歲兒童，10堂費用2400元。