六成學生患過鼻炎 醫生憂停課下惡化 增壓力損免疫 留家小學生濕疹變嚴重

發病率高於亞太西方地區

港大社會工作及行政學系與聯合醫院去年進行「全港兒童敏感病研究調查」（ISSAC），了解學童濕疹、哮喘、鼻炎和鼻敏感發病率；逾1800名家長及2200名學童參與，受訪學生來自兩大組別，分別是6至7歲初小生及13至14歲初中生。

港大團隊將數據與過往研究比較，發現學童濕疹、鼻炎及鼻敏感發病率出現上升趨勢（見圖）。中小學受訪學童鼻炎發病率均較過往有顯著升幅，受訪小學生鼻炎發病率59.4%，相比2004年研究大增17個百分點；受訪中學生鼻炎發病率則達62%，較上一次在1997年的研究增10個百分點。

陸志剛稱，兒童敏感病受多種因素影響，包括攝取加工和高熱量食品的習慣、運動習慣、空氣污染情况和心理壓力。他續說，疫情下學童需面對停課等不同安排，壓力或隨之衍生，導致免疫系統受打擊。他提及曾處理一名小學生個案，她每逢考試濕疹問題都變得嚴重，而停課期間家長發現她同樣有嚴重濕疹，陸推斷長期停課及留在家中，或影響濕疹病情。

哮喘率降 料因長期戴口罩

不過，港大的調查亦反映受訪中小學生哮喘發病率有下降趨勢。聯合醫院兒童及青少年科副顧問醫生鄭正禧估計，疫情下長期佩戴口罩，人們減少接觸致敏原，以至哮喘發病率下降。

團隊表示，患嚴重濕疹學童在身體、情緒、社交等方面也較差，不同敏感病的患者應按醫生建議應對病况；同時建議患者保持良好生活方式、樂觀心態，明白病情或因年齡增加而好轉。