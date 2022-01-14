團結基金否認支持陳馮富珍選特首

團結香港基金發言人昨日稱，基金會是智庫組織，主要工作是公共政策研究；基金會早前邀請陳馮富珍在論壇主題演講是多個月前的決定，純粹從公共政策討論角度出發，與特首選舉完全無關，又稱該論壇其後因新型冠狀病毒疫情延遲舉行。

梁振英未回覆組班選特首傳聞

訪問稱下任特首需做好「內交」

《星島日報》昨日刊出梁振英專訪，引述梁表示與其猜測誰人參選、當選，香港人倒不如問一個問題：在目前情况下，香港需要一個什麼樣的特首。報道引述梁振英指，下一任特首最重要是要能做好「內交」工作，令香港既能借助國家發展，重振香港經濟，又能發揮獨特功能貢獻國家，「在全國範圍內體現香港實施一國兩制的價值」。

本報記者以短訊向梁振英查詢近日指他正組班選特首的傳聞，以及特首林鄭月娥在候任特首產生前就為下屆政府提出改組方案的看法，梁「已讀不回」。