小提琴手黃埔持磚 暴動罪成囚3年半

任銀行文員的被告鍾梓軒（現年26歲），被裁定於2019年12月1日，在黃埔德康街、德安街及船景街一帶與他人參與暴動罪成，同案兩名女被告罪脫。辯方求情稱，鍾的成績優秀，在大學獲選院長嘉許名單；有音樂才華的他亦在17歲考取小提琴演奏級，形容他是社會棟樑。

無帶領角色 酌情減刑

姚官表示，當晚有人堵路及破壞店舖，鍾梓軒置身暴動示威者之中，他遭警方截停後，扔掉手持的磚頭在地上，案情嚴重。姚官引述辯方稱，鍾不是積極參與者，他沒有案底；鍾是出色的小提琴家，求情信提及鍾品格高尚，案件令其家人遭受沉重打擊，鍾感到無奈。

姚官認為鍾並非有預謀犯案，案發歷時十數分鐘，但現場兩家店舖被嚴重破壞，加上示威者以磚頭堵路導致交通擠塞，是破壞社會安寧，可判監4年或以上，但考慮到他不是帶領者和號召者，亦承認大部分案情，酌情減刑至3年半。

【案件編號：DCCC 171-2/21】

（反修例風暴）