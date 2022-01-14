時代廣場向警擲鋼柱 女子囚31月

陳官判刑時指出，2019年起的社會事件令「除參與犯法人士」的全港巿民及商舖深受其害，案發時亦有不少人在商場2樓平台肆意擺放雜物，加上當日為《港區國安法》生效翌日，集結人群「明顯地衝着擾亂政府權威而來」；被告楊迎曦（35歲）針對警員擲鋼柱，屬「挑戰同埋打擊執法人員嘅公權力」，亦可能傷及旁觀者，或令他人「有樣學樣」，後果不難想像。

拒求情 官斥「以為激情可贏掌聲」

陳官引述背景報告表示，被告已婚，曾在英國就讀傳譯碩士課程及工作，其後回港工作；她對犯案沒有評語。陳官認為報告未能顯示她有一絲悔意或歉意，又提及以往有前特首、高官被判有罪，「百般不情願都會求情」，惟被告不願求情，判傷人罪名囚兩年半，高空擲物罪則囚3周，兩罪同期執行。

Lady M早前回覆稱不清楚鋼柱價值，不擬追討賠償，陳官形容店舖「好慷慨唔追究」，但仍會就盜竊罪頒賠償令。他粗略估計該鋼柱值1000元，判被告3個月內繳清賠款，及監禁1個月，與其餘兩罪分期執行，即總刑期為2年7個月。

【案件編號：DCCC 1001/20】

（反修例風暴）