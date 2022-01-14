唐英傑撤銷上訴 代表律師未知原因

上訴階段 法援署改派律師

正就兩罪服刑的唐英傑，去年11月26日到高等法院上訴庭進行法律指示，獲安排今年3月22至23日上訴聆訊，昨日司法機構網站顯示，該案沒有排期聆訊。

由案件原審階段一直代表唐英傑的資深大律師郭兆銘（Clive Grossman）回覆本報查詢指出，上月收到唐英傑由獄中發出的文件，表明撤銷上訴，惟不知他放棄上訴的原因。當時法律團隊已完成上訴的初步準備工作，未曾料到他會撤銷申請。

郭兆銘續稱，自11月到庭作法律指示後，便沒再與唐或其家人聯絡，他亦不便透露當日與唐的對話，僅稱當時認為上訴會繼續，重申唐英傑有權決定撤銷上訴，自己不能評論他的做法。本報向杜偉強律師事務所查詢唐英傑是否放棄上訴、撤銷覆核是否出於不信任法律團隊等，截稿前不獲回覆。

接手事務所未有回覆

唐英傑經15日審訊，去年7月30日在高等法院由3名國安法指定法官判囚9年。案件原審時經法援署委聘伍展邦律師行，在案件上訴階段，法援署改派杜偉強律師事務所處理。3名辯方大律師中，大律師劉偉聰不獲留任，改由大律師關文渭代表；資深大律師郭兆銘及大律師陳碧琪則繼續代表唐英傑。

【案件編號：CACC 175/21】

（港區國安法）

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