【Emily】重返議會 陳凱欣擁抱楊潤雄

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2022年1月13日星期四
港聞二
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【明報專訊】本屆立法會噚日首次開會，建制派陳凱欣上屆因選舉呈請被裁定非妥為當選，而喺任期內失去議席，佢今屆經選委會界別重回議會，噚日同教育局長楊潤雄（右）喺會議廳內擁抱。
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