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【Emily】「洪門宴」20人缺席立會 班長悲又喜 蘇長荣突發家事 前日請假

【明報專訊】新一屆立法會噚日（12日）召開首次大會，90名議員中，Emily統計共有至少21人缺席，除咗20名出席過洪為民生日會嘅議員之外，選委會界別新任議員蘇長荣都無現身。首次大會未能齊人，建制派「班長」廖長江會後話，對此感到有啲可惜同遺憾，但同時覺得欣慰，因為大部分缺席議員都響應立法會主席梁君彥勸喻，以大局為重唔出席會議，以免影響立法會運作。

強檢16人 部分視像睇直播

蘇長荣嘅助理回覆話蘇前日已向立法會秘書處請假，但唔方便透露原因。蘇長荣其後回覆Emily話，屋企有突發事，故出席唔到第一次大會，對於未能出席感到遺憾。

至於16名要強制檢測嘅議員就全部聽從梁君彥勸喻，無親身出席會議，部分人透過視像會議睇大會直播，包括新民黨容海恩同黎棟國、經民聯陸瀚民、洪雯、林順潮等。陸瀚民喺facebook上載佢睇直播嘅相片，Emily發現佢喺書枱放咗一本由全國港澳研究會副會長王振民、基本法委員會前委員饒戈平等撰寫嘅《香港國家安全法解讀》。

缺席議員無法直接向特首提問，部分人用唔同方式發表意見，如選委會界別譚岳衡主動同Emily講，配合北部都會區嘅政策，如加快土地開發程序、吸引科創企業同人才，都要盡快分階段落實。

身處竹篙灣檢疫中心嘅民建聯陳仲尼就喺fb形容自己「心在立法會」，認同特首改組政策局嘅建議，並相信精簡土地審批同開發程序後，可以加快土地同房屋供應。

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