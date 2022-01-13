屯院翁出院前亡 醫生診斷無寫排板

指其他醫生看到診治 必知是肺炎

時任屯院（內科及老人科部）副顧問醫生鄭加成供稱，2016年11月16日晚上9時半，護士黃錦麟指死者陳良河有不尋常的維生指數、微燒及氣促等，鄭得知事主曾嘔吐，診斷他患吸入性肺炎，遂囑護士為事主抽痰、增加氧氣、注射抗生素及類固醇，並安排抽血和照X光。事主情况其後有改善，血含氧量上升至93%，並有儀器監察。鄭當晚10時下班，往後的醫療決定則交由呂慧翔醫生負責。

鄭加成另提及，食物、分泌、嘔吐物等異物入肺，嘔吐物的胃酸或引致化學性發炎，甚至在短時間內可以令病人急劇惡化，如死者的情况；另一種是病人吸入口腔細菌，並在肺部滋生，亦可令肺炎惡化。

護士黃錦麟則稱，他按鄭醫生指示為死者增加氧氣後，其情况轉趨穩定，死者X光片有結果後亦有通知呂醫生。他稱，死者血含氧量分別在10時許及約11時低於90%，黃遂按呂醫生的口頭指示，兩度為死者增加氧氣。直至17日凌晨12時許，黃發覺死者沒有知覺，呂醫生到場檢查更發現沒有脈搏，並有另外3名護士一同協助急救，惟死者最終不治。

【案件編號：CCDI 638/16】

（死因研訊）