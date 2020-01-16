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大灣區GBA專題：德籍「灣區人」倡建宜居環境吸人才

【明報專訊】粵港澳大灣區發展（廣州）論壇暨新時代大講堂昨日在網上召開，來自德國的廣州黃埔開發區全球招商總監賀勵平（Peter Helis）在發言中稱，大灣區已經相當「宜業」，但要創造更「宜居」的環境，例如有安全的單車徑、健步徑，可以下海灘游泳，更能吸引國際人才。

「我前10年住在香港，後10年住在廣州和佛山，我很驕傲地稱大灣區為家」，賀勵平來自德國斯圖加特（Stuttgart），亦曾在倫敦生活，「我都選擇住在郊區，閒時會騎單車、遠足，在香港時下海游泳」。他表示，廣東的鄉郊還未如人意，雖然環境與多年前相比已有改善，「現在晚上抬頭常可看見滿天繁星，我作為觀星愛好者，可以和朋友分享我看到了哪顆行星。」他說，自己也喜歡觀鳥，並稱讚中國新推出了濕地保護政策。

賀勵平建議，可在鄉郊建造更多安全的單車徑，將大灣區打造成更「宜居」環境，因為不光國際人才，中國海歸也對居住環境有要求，「他們不是哪裏薪酬高去哪裏，而是要家人也開心快樂」。作為「招商總監」，賀勵平說自己的工作不易做，因為大灣區概念仍未被國際投資者熟知，下一步要在國際上加強軟宣傳。

聯合國前副秘書長讚低碳發展

聯合國前副秘書長兼環境規劃署執行主任Erik Solheim在論壇上稱讚大灣區的低碳發展方向，他提到深圳有1.6萬輛電動巴士和2萬輛電動的士，電動巴士總和已經超過中國以外其他國家的總和。此外，他也期望中美兩國確保「冷戰」或「脫鈎」不要發生，攜手合作應對減排挑戰。

特首林鄭月娥亦以視頻方式在論壇致辭，稱大灣區在「硬聯通、軟聯通、心聯通」三方面都取得豐碩成果，特區政府會繼續加強香港青年通過大灣區增強對國家的向心力，加強與內地在文化、體育、綠色金融等方面的合作。廣州市代市長郭永航亦稱，下一步將堅持「灣區所向、港澳所需、廣州所能」，落實「五樂計劃」（樂游、樂學、樂業、樂創、樂居）服務港澳青年。

明報記者

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