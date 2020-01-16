港聞
活在灣區

港聞二

大灣區GBA專題：珠海中山今年GDP目標6.5%

【明報專訊】廣東省兩會改期，其中省政協十二屆五次會議將於下周三（19日）開幕，為期兩天；省人大十三屆五次會議的召開時間，則由下周二（18日）調整至下周四（20日）。稍早前，廣州市兩會已宣布延期至1月下旬。此外，深圳市宣布，市政協七屆二次會議將於1月24日召開，換言之深圳兩會日期亦已定下。

廣東省兩會改下周三揭幕

至此，大灣區內地9市兩會日程，除廣州外基本已定。而昨日珠海市兩會上，市長黃志豪發表政府工作報告，將今年的GDP增長目標定為6.5%。今年工作重點，包括紮實推進珠澳港合作，推出更多珠澳通服務；謀劃建設港珠澳大橋經濟區及加快建設粵港澳物流園；旅遊產業方面，推動藍海豚島旅遊開發；探索與香港共同打造高端航空產業群。

此外，今年珠海將配合推進「澳車北上」與「港車北上」落地實施，支持珠海符合條件的創新型企業赴港上市、赴澳發債，推動珠澳跨境工業園區轉型升級。

同樣在昨日舉行兩會的中山市，今年GDP按年增長目標亦定為6.5%，工作重點方面，包括繼續重點推進翠亨新區、火炬開發區建設；在融入灣區一體化發展方面，強調東承南聯，北融西接，即向東打造深中合作創新區；向南共建珠中澳優質生活圈；向北推動北部片區與順德共同打造智能家電產業集群；向西建設粵港澳大灣區（珠西）高端產業集聚發展區。

惠州增長目標8.5%最進取

而從目前已公布今年經濟增長目標的灣區城市來看，惠州、江門及肇慶這3個經濟發展相對較後的城市最進取，分別將目標定為8.5%、8%及7%；珠海、中山及佛山定在6%至6.5%水平；去年晉身萬億城市（GDP突破1萬億元人民幣城市）新貴的東莞，對今年經濟增長目標相對保守，只把目標定在5.5%。

明報記者

[活在灣區]

相關字詞﹕活在灣區 大灣區

上 / 下一篇新聞

餘任半年提改組 林鄭：供下任考慮 加「文體旅局」分拆「運房局」 蔡子強：純展連任意志
餘任半年提改組 林鄭：供下任考慮 加「文體旅局」分拆「運房局」 蔡子強：純展連任意志
拆局：學者：多次改組 施政無改善
拆局：學者：多次改組 施政無改善
議員少問政治 無人問「洪門宴」
議員少問政治 無人問「洪門宴」
40立法建議交立會 撤強積金對冲「打頭陣」 23條料換屆前難通過
40立法建議交立會 撤強積金對冲「打頭陣」 23條料換屆前難通過
北都精簡開發程序 方案今季交立會
北都精簡開發程序 方案今季交立會
霍震寰霍麗娜庭外同稱想和解 庭內續爭議 次女方：回購期過 兄始披露賣股權
霍震寰霍麗娜庭外同稱想和解 庭內續爭議 次女方：回購期過 兄始披露賣股權
次女方：信兄研回購方允「大和解」
次女方：信兄研回購方允「大和解」
康署經理控13項非禮 家傭：強抱稱先生錫你
康署經理控13項非禮 家傭：強抱稱先生錫你
開門倒車又前衝 元朗保時捷剷行人路6傷
開門倒車又前衝 元朗保時捷剷行人路6傷
警DONKI偷拍裙底罪成 官：明顯涉不止一女
警DONKI偷拍裙底罪成 官：明顯涉不止一女
通州街清場案 入稟無家者：勝訴才可證司法公正 昔失家當允和解 今為逝者決對簿
通州街清場案 入稟無家者：勝訴才可證司法公正 昔失家當允和解 今為逝者決對簿
助索償「看不懂陳辭」 吳衛東：盼公義彰顯於人心
助索償「看不懂陳辭」 吳衛東：盼公義彰顯於人心
涉保釋期發危國安言論 初選案鄒家成被捕
涉保釋期發危國安言論 初選案鄒家成被捕
涉懷玩具槍採訪警校 港台兼職記者稱拍戲用
涉懷玩具槍採訪警校 港台兼職記者稱拍戲用
警拘12人涉非法賽車 扣查9輛超跑
警拘12人涉非法賽車 扣查9輛超跑
「必比登推介」7食肆新上榜 登米芝蓮小店 未憂加租憂疫久
「必比登推介」7食肆新上榜 登米芝蓮小店 未憂加租憂疫久
大灣區GBA專題：港人灣區不動產 宜立遺囑妥安排
大灣區GBA專題：港人灣區不動產 宜立遺囑妥安排
大灣區GBA專題：德籍「灣區人」倡建宜居環境吸人才
大灣區GBA專題：德籍「灣區人」倡建宜居環境吸人才
家具不對辦要脅停工 裝修店東被捕
家具不對辦要脅停工 裝修店東被捕
屯院翁出院前亡 醫生診斷無寫排板
屯院翁出院前亡 醫生診斷無寫排板
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「洪門宴」20人缺席立會 班長悲又喜 蘇長荣突發家事 前日請假
【Emily】「洪門宴」20人缺席立會 班長悲又喜 蘇長荣突發家事 前日請假
【Emily】重返議會 陳凱欣擁抱楊潤雄
【Emily】重返議會 陳凱欣擁抱楊潤雄
【Emily】何俊賢開會望一眼YouTube
【Emily】何俊賢開會望一眼YouTube
【Emily】外展隊立會助打第三劑科興 議員快閃合照sell打針
【Emily】外展隊立會助打第三劑科興 議員快閃合照sell打針
【Emily】報道指陳馮富珍組班選特首
【Emily】報道指陳馮富珍組班選特首
【Emily】有部門不符WFH條件 公僕嘆條件辣
【Emily】有部門不符WFH條件 公僕嘆條件辣
【Emily】林健鋒問林鄭政治人才「係咪嚴守紀律」
【Emily】林健鋒問林鄭政治人才「係咪嚴守紀律」