大灣區GBA專題：珠海中山今年GDP目標6.5%

廣東省兩會改下周三揭幕

至此，大灣區內地9市兩會日程，除廣州外基本已定。而昨日珠海市兩會上，市長黃志豪發表政府工作報告，將今年的GDP增長目標定為6.5%。今年工作重點，包括紮實推進珠澳港合作，推出更多珠澳通服務；謀劃建設港珠澳大橋經濟區及加快建設粵港澳物流園；旅遊產業方面，推動藍海豚島旅遊開發；探索與香港共同打造高端航空產業群。

此外，今年珠海將配合推進「澳車北上」與「港車北上」落地實施，支持珠海符合條件的創新型企業赴港上市、赴澳發債，推動珠澳跨境工業園區轉型升級。

同樣在昨日舉行兩會的中山市，今年GDP按年增長目標亦定為6.5%，工作重點方面，包括繼續重點推進翠亨新區、火炬開發區建設；在融入灣區一體化發展方面，強調東承南聯，北融西接，即向東打造深中合作創新區；向南共建珠中澳優質生活圈；向北推動北部片區與順德共同打造智能家電產業集群；向西建設粵港澳大灣區（珠西）高端產業集聚發展區。

惠州增長目標8.5%最進取

而從目前已公布今年經濟增長目標的灣區城市來看，惠州、江門及肇慶這3個經濟發展相對較後的城市最進取，分別將目標定為8.5%、8%及7%；珠海、中山及佛山定在6%至6.5%水平；去年晉身萬億城市（GDP突破1萬億元人民幣城市）新貴的東莞，對今年經濟增長目標相對保守，只把目標定在5.5%。

明報記者

[活在灣區]