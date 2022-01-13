「必比登推介」7食肆新上榜 登米芝蓮小店 未憂加租憂疫久

「必比登推介」指消費者能以低於400港元享受到優質的3道美食。去年香港有63間食肆上榜，今年則有64間。7間新入選或晉升的推介中，兩間屬晉升食肆，包括位於元朗的「天鴻燒鵝」和深水埗的「公和荳品廠」；屬街頭小店的元朗「倆口小吃」、彩虹「丁爸食府」和紅磡「滿堂樂」首次入榜，而有70年歷史的「陳勤記鹵鵝飯店」及裝修古色古香的「大圍小館」同樣成為新入選食肆。

禁晚市兼多公司在家工作 生意大挫

開業25年的滿堂樂，老闆盧先生稱「我哋生意好持久，上唔上榜都無乜特別」，稱堂食佔生意七至八成，自上周五起禁晚市堂食，生意受打擊。該店午市以往靠寫字樓員工支撐，但近日不少公司因疫情改為在家工作，生意再挫一兩成，他最希望疫情快過，恢復晚市堂食。

滿堂樂的招牌粢飯屬即叫即做，酸辣湯與鹹豆漿亦很受歡迎，盧先生稱現售23元的粢飯經常日賣逾百件。他笑言「業主好好人」，不怕業主因該店入選「必比登推介」而加租。至於今年會否加價，盧先生說物價不斷上漲，確有加價壓力，而粢飯售價2018年起沒變，需觀察農曆新年過後情况再決定。

主打外賣台灣菜館 稱不因上榜加價

去年3月開業的「丁爸食府」，48歲老闆丁先生原任私人廚師，後來辭職開店，初衷是將台灣家鄉風味帶給香港人，大多做外賣生意，該店蛋餅很受歡迎。他說從沒想過會在「必比登推介」上榜，得知入選覺得要更加努力，表明不會因此加價。至於會否擔心「死亡之吻」要加租，他笑言租約至明年2月，現未考慮有關問題。

明報記者