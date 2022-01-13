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警拘12人涉非法賽車 扣查9輛超跑

【明報專訊】警方新界北總區反飛車專隊早前留意到網上流傳一段影片，片中8輛超級跑車在大埔粉嶺公路左穿右插，懷疑非法賽車。警方經調查後鎖定17輛涉案跑車，周一（10日）起一連3日拘捕12男女，並扣查9輛超級跑車。警方仍在追緝其他涉案車輛及司機，不排除有更多人被捕。

被捕人包括賽車手余錦昌

被警方扣查的9輛超級跑車包括麥拿倫、林寶堅尼、法拉利、保時捷等。被捕11男1女（30至60歲）為車主及司機，分別涉嫌非法賽車、協助及教唆他人非法賽車。據了解，被捕人包括賽車手余錦昌，他們大部分報稱為商人，亦有一人是醫生，大部分居於市值數千萬元的豪宅。

有關網上車Cam片段顯示時間為本月2日早上7時29分，現場為粉嶺公路，有4條行車線，先見到有3輛麥拿倫高速穿梭於二、三線之間，林寶堅尼、法拉利及保時捷跟隨其後，由領頭車輛與第8輛跑車駛經片主車Cam，相距約24秒。

見網片啟調查 涉17輛跑車

新界北總區交通意外調查及支援組警司伍詠詩稱，警方根據網片資料翻查新界主要幹道及隧道閉路電視，發現當日共17輛跑車經獅子山隧道高速往新界方向行駛。經蒐證後，警方周一起一連3日採取拘捕行動。行動中，警方扣查9輛超級跑車，並檢取車上行車紀錄儀及被捕人的手機。警方將全力追緝其餘涉案司機，亦會抽出幕後組織者，是否涉賭博仍有待調查。

新界北總區重案組總督察徐嘉穎稱，警方一直關注非法賽車及超速駕駛行為，尤其在周末清晨或深夜聯群結黨開快車，甚至將開快車片段上載社交媒體分享。有見及此，新界北總區交通部及刑事部於今年初成立反飛車專隊，主要針對新界北非法賽車熱點執法，包括吐露港公路、新娘潭路及荃錦公路等，結合刑事調查、情報蒐集與交通部專業知識，務求加強打擊有組織及嚴重交通違例。專隊會恒常查看社交媒體，打擊非法賽車參予及策劃者。

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