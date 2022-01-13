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涉懷玩具槍採訪警校 港台兼職記者稱拍戲用

【明報專訊】港台兼職記者去年「全民國家安全教育日」到黃竹坑警察學院採訪途中，被搜出兩支玩具槍及一部對講機，他否認各一項管有仿製火器罪及無牌管有無線電通訊器具罪，昨日在東區裁判法院受審。修讀電影課程的被告供稱，上述物品是前一日拍攝畢業作品的道具，未及回家收拾。

報稱學生的被告洪嘉榮（22歲）被指於去年4月15日在港鐵海洋公園站大堂，管有兩支塑膠製手槍和一部對講機。

讀知專電影科 稱拍畢業作品

警員汪家劍作供稱，當日相距20米的被告在港鐵站閘內見到他時神色慌張，前往客服中心後才出閘。汪從被告的背囊搜出玩具槍及對講機，被告解釋自己在知專設計學院修讀電影，有關物品用作拍攝。辯方盤問下，汪不同意因被告戴黑色口罩而留意他。

港台多媒體總編輯陳易安供稱，任職初級記者的被告當日第4天上班，被安排到警察學院採訪。陳確認被告毋須帶涉案物品工作。通訊事務管理局電訊監督姚海祺供稱，涉案對講機頻率不符豁免規定，但持牌無線電商可調校它的頻率。

警員陳家希稱，被告在錄影會面中稱涉案物品是拍攝微電影的道具，片中主角逃難時需要用到，被告向朋友借用玩具槍，他沒裝上俗稱「BB彈」的塑膠子彈；他另從電器店購買一部對講機，從未接通信號。被告說案發前一天拍攝，煞青後慶功達旦，沒有歸家，故物品仍在背囊內。陳家希被盤問下同意搜查住所和被告手機後，僅發現其手機內作品影片相關，且案發日並無示威活動。

被告自辯時提及拍攝過程，稱物色道具時找不到仿真對講機，他相信店員所稱該款對講機毋須領牌，而他只持有一部不能互通的對講機。案件今續。

【案件編號：ESCC1836/21】

相關字詞﹕無牌管有無線電通訊器具罪 管有仿製火器罪 記者 港台 警察學院 全民國家安全教育日

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