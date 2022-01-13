涉保釋期發危國安言論 初選案鄒家成被捕

湯家驊：屢論政或不符國安法保釋門檻

參加民主派初選的鄒家成去年2月被控《港區國安法》下的串謀顛覆國家政權罪，還押4個月後，去年6月獲高等法院批准保釋，法官頒下一系列保釋條件，包括不得直接或間接發表或作出任何危害國家安全的言論和行為、不得參加任何級別的選舉、不得接觸任何外國官員和領事等人、不得接觸初選案控方證人、遵守宵禁令、交出所有旅遊證件和BNO、不准離港等。

fb多次評時政 涉及官員

翻查鄒的facebook專頁，他保釋後多次評論時政，亦有涉及官員的言論。上月19日立法會選舉當日，鄒的專頁上載帖文及圖片，圖片引述保安局長鄧炳強言論稱「立法會選舉有本土孤狼式恐襲風險」，帖文稱「是你們教我『驚就唔好出街』的」。去年8月31日，其專頁上載3張2019年8．31港鐵太子站衝突的照片，並在帖文標註「#831」。

資深大律師湯家驊說，案件已進入司法程序，未能討論案情；一般而言，若被告違反保釋條件，將很難繼續保釋，特別是涉及國安罪行的被告，更難以證明不會繼續干犯國安法。

民主派初選案被告中，除鄒家成外，尚有14人獲准保釋，包括黃子悅、楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來、李予信、余慧明及陳志全；其餘32人正還押。

明報記者

（港區國安法）