涉保釋期發危國安言論 初選案鄒家成被捕

【明報專訊】47名民主派涉「35+初選」案，被告之一鄒家成昨日到北角警署報到時遭警方國安處拘捕。警方表示，鄒家成涉違反法庭保釋條件，懷疑他在保釋期間發表有合理理由被視為危害國家安全的言論及作出有關行為，鄒將被通宵扣查，今午帶往西九龍裁判法院提堂。去年6月獲保釋後，鄒多次在其社交專頁評論時政，部分言論涉及政府官員。資深大律師湯家驊稱，一般正常評論應不會干犯相關保釋條件，但不能排除涉國安法的被告若不斷發表政治言論，或不符國安法定下的保釋門檻。
湯家驊：屢論政或不符國安法保釋門檻
參加民主派初選的鄒家成去年2月被控《港區國安法》下的串謀顛覆國家政權罪，還押4個月後，去年6月獲高等法院批准保釋，法官頒下一系列保釋條件，包括不得直接或間接發表或作出任何危害國家安全的言論和行為、不得參加任何級別的選舉、不得接觸任何外國官員和領事等人、不得接觸初選案控方證人、遵守宵禁令、交出所有旅遊證件和BNO、不准離港等。
fb多次評時政 涉及官員
翻查鄒的facebook專頁，他保釋後多次評論時政，亦有涉及官員的言論。上月19日立法會選舉當日，鄒的專頁上載帖文及圖片，圖片引述保安局長鄧炳強言論稱「立法會選舉有本土孤狼式恐襲風險」，帖文稱「是你們教我『驚就唔好出街』的」。去年8月31日，其專頁上載3張2019年8．31港鐵太子站衝突的照片，並在帖文標註「#831」。
資深大律師湯家驊說，案件已進入司法程序，未能討論案情；一般而言，若被告違反保釋條件，將很難繼續保釋，特別是涉及國安罪行的被告，更難以證明不會繼續干犯國安法。
民主派初選案被告中，除鄒家成外，尚有14人獲准保釋，包括黃子悅、楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來、李予信、余慧明及陳志全；其餘32人正還押。