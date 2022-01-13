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助索償「看不懂陳辭」 吳衛東：盼公義彰顯於人心

【明報專訊】協助無家者22年的社區組織協會幹事吳衛東，三度帶領無家者入稟告政府（見左上表），首兩次庭外和解，到第三次終帶上法庭審訊。他說在法庭尋求公義困難重重，皆因他和通州街公園無家者面對的是整個律政司團隊，笑言看不懂結案陳辭，若最終申索失敗，無家者要負上被律政司追討2.6萬元訟費的代價，然而不論輸贏，他始終認為「無家者係無犯罪，最後公義點樣彰顯，希望喺人心裏面可以彰顯」。

無家者首上庭 「唔記得口供寫乜」

官司於去年12月展開了為期兩天的審訊，雙方將於本月19日結案陳辭。吳衛東深信法庭是彰顯公義的地方，惟實現公義卻有一定要求。他說無家者首度就事件上庭作供，部分人在盤問下「唔記得自己口供寫乜」，對答不太流利。

原蔡耀昌執筆 蔡判囚需另請援手

接着社協收到律政司撰寫長約10頁的結案陳辭，吳衛東笑言「已經整咗兩個案例出嚟，我都唔識睇」，作為申索方，他們亦要引用案例寫出與本案的關聯，以證明政府有錯，吳稱「唔易寫喎！仲要用法律字眼」。他於是尋求略懂法律的社協幹事蔡耀昌幫忙，惟蔡早前因前年六四集結案判囚，由曾就讀法律相關課程的社協幹事黃智源接力，至去年冬至撰寫完畢。申索代價未完，律政司表明會追討2.6萬元訟費，他們屆時亦只能透過眾籌解決。

公園受《遊樂條例》管 不利申索

吳衛東特別提到是次申索有別以往兩次，因通州街公園受《遊樂場地條例》規管，法例無列明清場前須於24小時前通知，對無家者略為不利，但他說「如果瞓去天橋底就要24小時前通知，但呢啲人邊度嚟？2019年係出面（天橋底）趕入嚟」。他多年來向政府爭取的「無家者友善政策」不了了之，除循法律途徑追討外，事實上別無他選。

協助無家者22年以來，吳衛東只望審訊可令大眾明白弱勢都有基本權利，「政府眼中可能係垃圾，但係無家者嘅家當，嗰度係佢屋企，係佢嘅家」。

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