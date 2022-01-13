通州街清場案 入稟無家者：勝訴才可證司法公正 昔失家當允和解 今為逝者決對簿

明報記者 郭咏冰

2019年冬至前夕的通州街公園清場事件牽涉逾20名無家者，其中14人決定告政府，當中馬月榮於去年11月開審前不足一個月離世，最終只剩下9人繼續申索。其中一人、在通州街公園生活10多年的周雄光憶起，當日下午一批防暴警員及康文署職員抵達通州街公園「話要掟我哋啲嘢」，他忙於照顧坐輪椅的「表哥」馬月榮，只尋回一張薄牀褥，但一張用於收藏現金及回鄉證的厚牀褥已不知所終。

庭上稱為義非錢 官：這庭是講錢

周雄光是2012年首次發生清場後首批入稟告政府的無家者，當年他選擇庭外和解。今次周雄光堅持申索到底，皆因「表哥」馬月榮臨終託付，審訊首日他在庭上飲泣「我表哥臨死前講過，唔係錢嘅問題，係攞番公平」，卻被審裁官林希維打斷「𠵱個法庭係講錢」。周雄光不諱言年輕時行差踏錯，經歷離婚、兒子離世、入獄出獄後已露宿街頭多年，他與無血緣關係的馬月榮情同兄弟，「為咗公義，我一定要幫佢做到，就算坐監我都願意」。

案發至審訊相隔兩年，周雄光說，「有啲唔記得囉，我年紀大，68歲喇，變咗畀人盤問就亂囉，不過亂之中我都無乜亂㗎！」他說，打勝仗才可證明「司法係公正」，但敗訴亦無可奈何。

失亡妹相簿 「道歉亦於事無補」

另一名申索者、年約六十的阮少碧，因腳患以輪椅代步，她和男友吳隨有多年來棲身公園的一帳篷。當日黃昏她與吳回到公園，趕至壁球場後方找家當，「垃圾桶都好高吓，我男朋友爬唔到，本身腰傷有問題」，最後尋回的牀褥被鋪已濕透，數十件衣服亦遺失，但最令她耿耿於懷的是一本相簿，她惋惜道「影都影唔番，嗰個人𠵱家唔喺世上，佢係我細妹」。

少碧自小負責照顧妹妹，惟自覺缺乏父母關注，15歲起離家生活，年少時不帶眼識人，更被債務纏繞，1980年代開始露宿生活，眾多親人中最投契的是妹妹，二人偶爾相約到內地遊玩，這些回憶滿載於這本相簿。可惜妹妹約10年前因癌入院，她更錯過妹妹最後一程，令相簿充滿遺憾。奈何相簿價值難以估算，無法列入索償清單。

勝訴「開心少少」 一輸「乜都無」

首次入稟告政府的她仍繼續申索，只望勝訴可令大家「開心少少」，形容一旦輸官司便「乜都無」。不過，少碧說即使政府願意道歉也無補於事。身旁的吳隨有安慰道「件事已經過咗去」，他自認上庭實話實說，惟官司面對的始終是政府，「法官點會幫我哋呢啲窮鬼吖！」

自2019年12月清場行動後，康文署回覆本報查詢稱，至今沒有再與警方在通州街公園進行聯合行動，清潔工除每天清潔兩次外，每周二及六亦會進行大型清潔。警方回覆則稱，2020年至2021年10月底，深水埗警區在園內進行逾2300次反罪惡行動，以涉嫌販毒及藏毒拘捕71人。