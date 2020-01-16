警DONKI偷拍裙底罪成 官：明顯涉不止一女

被告蘇賢浩（38歲）被控於2021年1月21日，在尖沙嘴美麗華廣場「DONKI」內偷拍女子X裙底。辯方求情稱，被告已婚並育有兩名兒子，過往奉公守法；被告因本案飽受精神折磨，他或被革職及失去長期服務金。

指「拉扯致袋破洞」說法矛盾

辯方早前稱，DONKI保安員黎玉鈿與被告擦身而過，不可能從黑色環保袋被裁剪的洞口見到手機。葉官表示，黎走動時辨認出該手機鏡頭屬合理，她作供是清晰詳細。葉官信納全部控方證人證供。證物警員早前稱，涉案手機畫面已被鎖上，辯方陳辭時認為警員證供必定無誤可信，質疑保安眼花，以為手機在拍攝；葉官不同意辯方說法，指警員作供不會因其身分較可信。

對於辯方早前稱，袋中背心用來堵住破洞防止貨品跌出，又稱破洞是被告與保安拉扯所致，葉官昨指若事前環保袋是完整，不需背心遮住破洞，認為其說法自相矛盾，是為脫罪杜撰的藉口。

還押候判 官明言不宜判社服

葉官審視閉路電視片段後，認為被告於數名女子腳邊垂低手中環保袋經過，用已裁剪的環保袋露出手機鏡頭，並連接遙控器拍攝裙底，又一度將手機丟置貨架上。葉官明言本案不宜判處社會服務令，下令索取心理報告及背景報告後判刑。

【案件編號：KCCC 2043/21】