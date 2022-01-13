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康署經理控13項非禮 家傭：強抱稱先生錫你

【明報專訊】56歲康文署康樂事務經理涉去年4個月內，多次強吻25歲印傭及摸其大腿，被控13項非禮罪，案件昨於西九龍裁判法院開審。事主供稱曾遭被告抱起並稱「先生錫你」，她其後因無法忍受被告行為，曾拍攝被告強吻其臉頰及嘴唇的片段。在外傭中介介入下，她接受3000元和解，被告則承諾不重犯，惟兩個月後再次強吻事主。

被告巴廷明（56歲）報稱是高級康樂事務經理（園藝），被控於去年3月11日至6月25日，共13次在元朗白沙村村屋猥褻侵犯女子X。

事主X昨日作供稱，被告與妻子及兩名20多歲子女居於白沙村一間雙層村屋。被告過去亦曾非禮她，惟X首次記得事發日期是在去年3月11日，被告載她到中介公司取身分證，在車上強吻其左右臉頰及摸其腹部，她受驚退開並遠離被告。翌日晚上，被告要求X坐到沙發上，撫摸其右大腿上方，X感不適欲離開，被告抱起X使她雙腳離地，說「先生錫你」，X反抗掙扎，被告終放開她，X回房間後被告沒尾隨。

稱遭摸頭強吻 手機放浴室記錄

X續稱，同月24日，被告趁妻子不在家時，拉X的右手，令她跌倒並坐在沙發的被告胸前，被告抱着她稱「先生錫你好唔好？」X搖頭，被告放下她，讓她繼續工作。4月11日上午約9時，被告在浴室從後摟住X的腰部第5次非禮她，X把手機放浴室內，拍攝事發片段。庭上播放片段顯示被告摸着X的頭部，強吻其臉頰及嘴唇。X將片段傳給朋友，問朋友能否以此作證。

指外傭中介介入下和解 違諾再犯

X表示，被告同日下午接到中介電話後，問她曾否將片段傳給中介，她否認。X稱，當時尚欠價值半年月薪的仲介費，中介亦稱她離職後可能不獲發簽證須回國，她不希望家人失望，故接受被告以3000元和解，簽署協議書承諾不會泄露片段，或向任何人透露事件，包括被告的太太；被告亦承諾不重犯，惟於6月14日再次強吻被告。審訊今續。

【案件編號：WKCC 4566/21】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 非禮 外傭 康文署

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