次女方：信兄研回購方允「大和解」

代表霍麗娜的資深大律師余若海陳辭表示，霍震寰約於2012年之前，沒有向霍麗娜披露家族公司「有榮有限公司」在南沙項目持有1股回購權，亦沒有全面交代相關的財務資料和合約條款，涉違反責任。

法官陸啟康聽畢表示，霍麗娜有律師團隊支援，會否對回購事宜一無所知。余若海引述「南豐爭產案」的判辭稱，披露責任在於向家庭成員交代完整和重要的事實，即使霍麗娜有律師協助，不代表霍震寰毋須披露回購一事。

指有信託責任 須向家人盡快披露

余若海提到，霍麗娜不像霍震寰一樣，任職有榮的董事，難以知悉南沙項目進展，所以處理生父遺產時，她相當信任霍震寰。余又稱，霍震寰曾表示會找律師研究回購的可行性，令霍麗娜有「不切實際的期望」，以為有望回購，她才於2012年簽下「大和解」協議。

代表霍震宇的資深大律師Clifford Smith陳辭表示，霍震寰作為有榮的董事，雖然在回購一事無個人利益，但他有信託責任（fiduciary duty），須向家人盡快披露回購事宜。法官問到，霍震寰身兼有榮及霍英東基金有限公司的董事，猶如「戴兩頂帽子」，如果他如實披露，會否損害霍英東基金的利益。霍震宇一方回應稱，回購股份涉及有榮的利益，霍震寰仍有責任向其他有榮股東披露事件。

（霍家爭產案）