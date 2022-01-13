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霍震寰霍麗娜庭外同稱想和解 庭內續爭議 次女方：回購期過 兄始披露賣股權

【明報專訊】已故全國政協副主席霍英東爭產案早於2012年達成大和解，長房3名子女因南沙發展項目的回購權重啟訴訟，案件昨在高等法院踏入第二天審訊。霍麗娜一方指，胞兄霍震寰在2011年的家族會議上才首度披露回購權一事，翌月再表明回購權限已過，但稱董事若有意回購可交律師研究，惟其證人供辭則指回購對父親霍英東而言是「毫無意義」，而霍麗娜一方不同意這說法。霍麗娜及霍震寰昨亦有到庭旁聽，並在開審後首度開腔，在庭外分別稱一直希望達成和解。

3宗案件的原告分別為長房三子霍震宇、長女霍麗萍及次女霍麗娜，被告人數及公司合共28個，包括長房、二房及三房成員、家族公司霍興業堂置業有限公司、霍氏基金有限公司、霍英東基金有限公司。聆訊昨午休時，霍麗娜率先步出法庭，被問到會否有意和解，霍麗娜稱「梗係想啦」。及後離庭的霍震寰再被提問，霍震寰回應「我哋一直都希望和解」。

次女非有榮董事 家族公司會議不在場

代表霍麗娜的資深大律師余若海昨繼續陳辭時指出，霍震寰在2011年11月25日的家族公司會議上，首度披露「有榮有限公司」（下稱有榮）在1997年將南沙地段的1股權益售予「霍英東基金有限公司」及回購權一事，然而麗娜非公司董事，會議當日不在場，事後才得悉事件（見另稿）。

余若海在庭上引述霍震寰在2011至2012年不同會議上的發言，包括在2011年12月，霍震寰在股東大會上提及回購權的權限，「呢樣嘢期限過咗，但如果到時我哋大家董事同意，係可以（回購）嘅，我哋尊重（父親）當時嘅意願，再搵律師研究吓」。

引述震寰2011至12年發言

多次提「可研究」回購

2012年3月的家族會議，霍震寰向霍震宇等人稱，「番禺基金同有榮揸住22平方公里土地，呢度係最平嘅，一定冇得蝕，只有升值」，並指父親欲透過有榮「打造番地產王國」，惟南沙項目屬長線投資，加上澳門旅遊娛樂股份有限公司的收益會注入「霍英東基金有限公司」，因此有榮將股份轉售給霍英東基金有限公司「講明有榮有權買番，大家唔好再講咁多嘢啦，爸爸嘅意願係咁」。余若海強調，這反映霍英東一心想在南沙發展地產事業，而非為慈善公益。

余若海續指，2012年5月霍震寰與前特首董建華會面時，提到南沙項目發展長遠，「到孫嗰代都expire（到期）咗，如果大家有咁嘅（回購）意願，可以再研究，買番就要畀嗰陣時攞出嚟嘅loan and interest（貸款及利息），睇吓下一步點」。余若海另提到2012年7月7日，長房長子霍震霆提到「係咪有榮可以buy back（回購），請啲律師睇啲嘢仲緊要」。

證人供辭 震寰指回購對父「早無意義」

不過，余若海引述霍震寰在證人供辭的說法，指若父親有意回購有榮的1股，「一定會向家庭成員提出，否則唔會將35.2億交畀何銘思，放入銘源投資南沙，反映有榮個option（回購）對父親而言，早已變得毫無意義」。余若海表明霍麗娜一方不同意此說法，重申霍英東欲透過南沙項目賺取利潤。

前日聆訊提到，有榮1997年6月將權益轉售時，條款指明有榮10年內可回購。另外，法官陸啟康前日表示，預計霍震宇於下周一（17日）出庭作供，昨澄清早前「講錯」，更正預計周二傳召霍震宇出庭。聆訊今續，由震宇一方繼續作開案陳辭。

【案件編號：HCA 92、274、275/16】

明報記者

（霍家爭產案）

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