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北都精簡開發程序 方案今季交立會

【明報專訊】《施政報告》提出在新界北部發展面積達300平方公里的「北部都會區」，特首林鄭月娥昨在立法會答問會稱，要在20年內全面落實北部都會區，必須大刀闊斧壓縮土地規劃流程，發展局今個季度會向立法會提交精簡土地開發程序具體建議，涵蓋城規、收回土地和環評等法例，另會研究以混合模式發展創科用地，除繼續發展多層工業大樓供中小企生產研發，亦會考慮採用「雙信封制」招標方式批地予大型創科企業，綜合考慮技術和價格建議，以吸引高端製造業和科研機構落戶香港。

洪水橋古洞北新發展區研擴大

林太稱，開拓更多土地作房屋、創科及商業發展是《北部都會發展策略》重要目的，涉及額外600公頃土地和16萬至18萬個來自4個區域的住宅單位，發展局已將新田科技城和羅湖／文錦渡綜合發展樞紐納入現有工程研究範圍內，政府今年內也會開展研究，擴大洪水橋／廈村新發展區至尖鼻嘴、流浮山及白泥，以及擴大古洞北新發展區至馬草壟。

發展局也計劃今年下半年把古洞北新發展區約3公頃的商貿及科技園用地改劃房屋發展；為創造就業機會，政府會將部分部門搬進北部都會區。

跨境鐵路研增車站 擴充興建3醫院

至於區內基建，林太稱多個項目已開展研究，如運房局正研究連接洪水橋和前海的鐵路在港方路段沿線增設車站的位置，區內也會擴充及興建3間醫院，包括古洞北醫院，而已展開擴建工程的北區醫院，2028年完工後將額外增加1500張病牀。

民建聯劉國勳關注政府如何確保換屆後北部都會區策略會延續，林太回應稱，回歸以來每屆政府的政策延續性都很強，尤其是得到社會支持的政策。

相關字詞﹕林鄭月娥 北環線 北部都會區

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