40立法建議交立會 撤強積金對冲「打頭陣」 23條料換屆前難通過

2021年《施政報告》已交代，將提交40項立法會建議予第七屆立法會。昨日是第七屆立法會首次會議，並舉行特首答問會，林太在開場發言提到該40項涉及重大政策的立法建議，除取消強積金對冲和23條立法，尚包括《版權條例》修訂、防止兒童受虐的強制舉報、精簡土地發展法定程序等。

正建電子平台配合撤對冲 難加快

工聯會議員鄧家彪問到有否信心在任期內取消強積金對冲，林太稱計劃先在立法會勞工事務委員會簡介法例和討論，再將條例草案提交立法會，目標在6月30日本屆政府卸任前通過。

她又說，積金局正建設電子強積金平台以配合取消對冲安排，又冀盡快落實為現時不需自行供款的最基層勞工，由政府承擔供款。鄧家彪追問可否加快在原定2025年前實施取消對冲，林太稱因要等待電子強積金平台完成建設，目前時間表不能改變。

新民黨葉劉淑儀要求特首交代基本法23條的諮詢時間表和草擬進度。林太表示，23條立法「不能再拖」，保安局長已投入相關工作，會參考國際例子及《港區國安法》的實施情况和案例，計劃在本屆政府任內提出立法框架予社會討論。惟她認為要在本屆政府6月底卸任前三讀通過草案比較困難。