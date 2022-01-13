議員少問政治 無人問「洪門宴」

昨日特首答問會長約兩小時，較往日的1.5小時長。林太用近30分鐘開場發言，談及未來行政、立法關係，稱已要求官員簡潔、清晰回答議員口頭質詢，各司局長亦應在制定政策過程中盡早與議員交流，並諮詢相關立法會事務委員會。

一半問防疫 廖長江：林太答案詳盡

17名議員於會上提出質詢，以政黨計算，民建聯佔3人屬最多。9名議員問及防疫問題、疫下支援，只有新民黨主席葉劉淑儀問及《基本法》第23條立法；經民聯林健鋒則詢問政治人才。建制派議員於會後集體見記者，「班長」廖長江表示，答問會聚焦經濟、民生、防疫，認為林太答案詳盡。

林太2017年上任後出席的首場立法會答問會時，議會內仍有泛民。1.5小時答問會共12人發問，約有一半議員的提問涉及政治議題，包括涂謹申問及普選時間表、羅冠聰關注警察濫權；建制派議員亦有詢問政治議題，梁美芬關注「一地兩檢」方案。

「非建制派」新思維議員狄志遠昨日未獲安排發問，他說會上議員多數詢問疫情、民生議題等，少人向政府問責，質疑他們有意避重就輕。他表示，議員應代表民意監察政府，質詢政府缺失，即使議會內無「抗爭文化」，但提高對政府的要求、加強監察力度無問題。被問會否於議會跟進生日會風波，狄說，會先待政府調查結果，視乎處理方式能否體現問責制。

蔡子強：批評要「就住」 顯立法行政配合

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，無議員問及生日會事件，或想為事件「降溫」，建制派即使批評政府亦要「就住就住」，不能「過了火位」，以顯示立法、行政互相配合。