餘任半年提改組 林鄭：供下任考慮 加「文體旅局」分拆「運房局」 蔡子強：純展連任意志

中大政治與行政學系高級講師蔡子強分析，林鄭月娥任期餘不足半年，現在提政策局改組在政治上不恰當，不尊重下任特首，因林太至今未宣布角逐連任，繼任人可能有新想法，未必參考現在方案，認為林太純粹想展示連任意志。

消息：方案已取共識 下任特首有空間改動

去年《施政報告》提出改組政府架構，林鄭月娥昨在立法會重申，去年公布的改組是「拋磚引玉」，昨公布的方案經3個月內部討論，並參考持份者意見。她稱，3月27日特首選舉後會連同立法會議員的意見交給候任特首考慮，6月初前完成審批程序，是確保新架構可在7月1日（新政府上場）開始運作。按既定程序，改組方案需經立法會相關事務委員會、人事編制小組及財委會討論，最後由大會三讀通過。

消息人士表示，候任特首「有空間改動」現時方案，「不會逼他一定接受」；現時方案已由特首及各司局長諮詢相關業界，方向大致取得共識，會待候任特首誕生後，了解其意見需否再修改，再提交立法會進行程序，但不會有公眾諮詢。

昨日公布的改組方案，包括新增文化體育及旅遊局，接管現時民政事務局負責的文化、藝術和體育事務，以及商務及經濟發展局負責的電影、創意產業和旅遊事務；分拆運輸及房屋局，房屋局全力處理房屋政策，特別是加快興建公營房屋；分拆後的運輸部分改名為運輸及物流局；擴大環境局為環境及生態局，接管食衛局轄下食環署；民政事務局改為民政及青年事務局，檢視區議會和地方行政的未來等。

林鄭：設否副司長下任考慮 葉劉：傾得來差不多

現時政務司長和財政司長分別監督9個及4個政策局，林太建議改組後由後者同時監督房屋局和運輸及物流局，她稱分工會更平均。至於是否設立副司長，則由下任特首考慮。據政府提交立法會的文件，改組後新增人手主要涉及兩名局長、兩名副局長、兩名政治助理等，每年開支約3200萬元。

消息人士表示，副司長主要負責統籌跨局政策，例如國家安全，原則上職位介乎司長與局長之間，甚至可直接向特首匯報，詳細安排待候任特首決定。該人又稱，改組後或需延長有時效職位，暫未能計算改組總開支。

新民黨主席葉劉淑儀表示，立法會應優先處理政府改組方案，稱改組拖拉多時，雖然審批時間緊湊，但若議員已有共識改組，只餘下技術程序，相信6月初可完成程序。她又稱，現方案已留空間給下任特首改動，距特首選舉不足3個月，「傾得來差不多」。

狄志遠：時間表太急 似預設下任特首想法

狄志遠認為時間表過急，過往政府改組都是特首任期中段處理，看不到在下屆政府開始前完成審批的必要，又認為候任特首當選後亦無角色指導公務員處理改組立法過程。他說，不同特首的施政重點有別，在未掌握下任特首想法下，改組方案似是已預設其想法。

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