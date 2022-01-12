【Emily】7議員內地有樓 鄧家彪：香港未買到

同屬工聯會嘅「新丁」議員梁子穎本來申報有3個車位，噚日立法會網頁無咗相關資料，原來佢最初報漏喺九龍自住物業，同Emily講會更新資料補交番，而幫打工仔爭取權益嘅佢亦好識未雨綢繆，3個車位係為日後退休打算。

有3車位 工聯梁子穎報漏物業將補交

暫時有4名議員申報喺海外有物業，田北辰嘅美國物業、易志明同梁君彥嘅英國物業，上屆已申報過，新任法律界議員林新強都申報喺英國持有物業。

另外，議員都要申報受薪董事、受薪工作、持股公司、非受薪職位嘅資料，醫療衛生界林哲玄申報得好仔細，除咗私人執業、擔任醫管局兼職專科醫生等工作外，仲申報佢參與政府資助醫療計劃嘅資料。至於喺YouTube頻道有30多萬訂閱嘅李梓敬，申報無受薪董事職位或工作，但就申報咗有YouTube廣告收入。