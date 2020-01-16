大灣區GBA專題：廣州兩會突延期 原因未明

推遲本月下旬 具體日期未知

綜觀已舉行兩會的城市對於今年政府工作展望，從經濟層面上，佛山預計今年GDP增速6%左右，較去年的8%至8.5%略低；東莞將GDP目標定在5.5%，但表明要在實際執行時爭取更好結果；惠州及江門則將目標分別定在8.5%及8%。

至於具體工作，尤其是大灣區建設方面，佛山提出要推動深圳科創加佛山產業的協同發展，加強與港澳經貿合作，包括做好大灣區影視產業合作試驗區等平台。東莞提出要加快國際商務區香港中心、常平香港城等項目建設，探索推動港企商業登記全程電子化及支持在莞港企升級轉型，以及推動城大（東莞）納入廣東省十四五高校設置規劃。

惠州今年的大灣區相關工作以綠色能源為主，提出要加快建設世界級綠色石化產業高地、大灣區清潔能源中心及大灣區能源科技創新中心。江門則提出要新增100個大灣區優質農產品供應基地，以及繼續拓展港澳跨境通辦政服務專區功能。