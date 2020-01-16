大灣區GBA專題：南沙獲批跨境貿易投資試點 中小企可自主借外債

資本項目改革方面，一是拓寬企業跨境投融資渠道，支持中小高新技術企業在一定額度內自主借用外債，展開合格境外有限合伙人（QFLP）和合格境內有限合伙人（QDLP）試點，謹慎開放跨境資產轉讓業務，展開跨國公司本外幣一體化資金池試點。二是提升跨境投融資便利化水平，外商投資企業境內再投資可以免登記，符合條件的非金融企業資本項目外匯登記直接由銀行辦理，擴大資本項目收入資金使用範圍，符合條件的企業可自行選擇跨境投融資幣種，適度提高非金融企業境外放貸規模上限。

經常項目便利化方面，將便利優質企業經常項目資金收付，支持銀行提升新型國際貿易結算功能，有序擴大貿易收支軋差（netting，指交易參與者之間同意的餘額或債務對冲）淨額結算企業範圍，貨物貿易特殊退匯免登記。此外，在加強風險防控和監管能力建設方面，完善外匯市場宏觀審慎加微觀監管的兩位一體管理框架，加強跨境資金流動風險監測預警和逆周期調節，嚴厲打擊外匯領域違法違規活動，建立試點糾錯機制和風險應對預案，關注大額異常跨境交易，確保試點平穩有序推進。

除了南沙，獲批試點地區還包括上海自貿區臨港新片區、海南自貿港洋浦經濟開發區、浙江省寧波市北侖區。