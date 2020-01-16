大灣區GBA專題：南沙港人社區規劃公開 料常住人口2.7萬

區內河涌成濱水休閒帶

規劃範圍位於廣州市南沙區慶盛樞紐區塊，東至慶盛大道，西至京珠高速，南至廣深港高鐵慶盛站，北至清水灣大道。規劃提出，該區域旨在建設無處不在的休憩空間、便捷多元的活力城市、高度聯通的多維步行網絡及有歸屬感的無界科創社區。規劃結構分成4部分，包括依託大學路貫穿港科大（廣州）與慶盛站，有高度複合服務功能的大學活力軸；利用區內河涌水系形成的多條濱水休閒帶，串連城市功能片區，建設親水休閒空間的石涌休閒脈；通過創智三角、創智路和濱水社區服務帶形成的北部知識融合社區；以及通過港人子弟學校和總部濱水共享帶形成的南部總部門戶社區（見圖）。

至於用地佈局，則與去年11月22日本版見報的規劃圖相若。在1.54平方公里的建設用地當中，新興產業園用地面積0.12平方公里；商業商務或居住混合用地面積0.11平方公里；商住用地面積0.1平方公里；居住用地面積0.07平方公里；商業服務業設施及公共服務設施用地分別為0.09平方公里及0.11平方公里；餘下約0.91平方公里為綠化及道路交通用地。另據規劃，區域將建技工學校及港人子弟學校，以及境外來粵居民辦事中心。

首個預先規劃港人生活圈

香港社區與過去內地港人聚集一起自然形成的居住圈子不同，是首個將生活、教育、交通、產業佈局均事前規劃好的港人生活圈。而且從功能佈局到環境構思等前期設計，都有香港專業人士參與，盡量保留香港人生活居住習慣特色。而鄰近香港社區的高鐵慶盛站，只需35分鐘便可到達西九。此外，香港社區亦擬利用毗鄰港科大（廣州）的優勢，承接發展港科大（廣州）科技創新的下游平台，實現「產學研」。