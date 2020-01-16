大灣區GBA專題：引迷你倉入灣區 港青創事業藍海 內地物價漲倉儲需求增 3年開19門店

明報記者 陳子凌

「金剛迷你倉？係咪賣迷你倉鼠呀？」Felix笑言曾經遇到客人對「迷你倉」這3個字有這樣的誤解，但啼笑皆非的背後，是中港兩地的認知差異。在香港，一說迷你倉人人都知是什麼，但在內地，就算接觸香港文化甚深的廣州，「他們對倉庫的認知，是工業大廈很大很雜亂那種貨倉」。Felix表示，剛開始用了香港的思維去宣傳迷你倉，「100個人只有6、7人知什麼是迷你倉，還是透過看香港新聞才知道」，因此創業之初，最困難的不是沒市場，反而是怎樣讓客人理解這門服務。

中大畢業後在廣州工作7年，Felix在2017年有創業打算，「我想做可以幫到人，香港有而內地沒有的行業」。令人意外的是，他將目光放在迷你倉這種因為香港土地問題才盛行的行業，卻打算引進到一向被視為地大物博的內地去，對此，Felix卻另有一番看法，「我記得2015年，珠江新城的樓才賣兩萬元（人民幣，下同）一平方米，現在已經要十幾萬」，他指出，內地的用地成本持續上升，會令商住租金成本也水漲船高，同時國民消費力增加，購物又方便，這種變化將催生出新的生活方式，帶來新的空間需求。

內地不識「迷你倉」 改名「共享倉庫」

看準了內地對迷你倉的潛在藍海，2018年初第一間金剛迷你倉門店在廣州出現，但宣傳也同時成為第一個要闖過的難關。不過憑自己在內地工作及生活經驗，Felix明白到宣傳要落地就要說客人聽得明的話，在參考了其他性質類同的行業後，便改以「共享倉庫」、「小倉庫」等貼近內地的術語去宣傳。隨着愈來愈多人理解，金剛迷你倉再不會被誤會是一間賣倉鼠的寵物店。除了宣傳要貼地，在創業之初，金剛迷你倉便以智能化的方向去發展，包括手機掃碼開鎖、手機程式預訂倉位等，更迎合內地人手機解決一切的生活習慣。

個人商戶客各佔半 出租率平均八成

現時，金剛迷你倉於廣州有13間門店，深圳有6間，平均出租率八成左右；與香港以散客居多不同，金剛迷你倉的客戶一半是個人，一半是企業，又以長租客居多。Felix說，內地人對迷你倉的需求其實頗兩極，要麼完全沒需要，要麼就是剛需，例如因為辦公室租金貴，企業寧願將物品放在迷你倉，騰出辦公室空間給新員工；有網店或關了實體店的商家用來擺貨；也有放首辦模型、玩具、波鞋等收藏之用及搬家暫放等。

盼拓京滬 打造專門倉庫

經過3年努力，目前金剛迷你倉已累積一定名氣，Felix亦不諱言並不滿足於此，現階段會致力打造品牌，一方面籌備將業務拓展至上海、北京、新加坡及香港，另一方面也有意自置物業，打造旗艦店，Felix指出，行業的特殊性令其不需要找人流多的地方，「反而可以搵死場，成本夠平」。在橫向發展方面，除了繼續開新門店，Felix有意發展分支，做專門的倉庫，例如紅酒倉、珍藏倉等，縱向則會考慮自組物流團隊。如此滿腹大計，Felix笑稱，「我係有野心㗎」。