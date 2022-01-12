男教師涉狎14歲女生 被指曾試探叫做情婦

被告C.C.H.（37歲）被控於2013年11月29日在荃灣一單位，向16歲以下的女童X作出猥褻行為，以及於2015年3月某日猥褻侵犯X。案發時X為14至15歲。

已婚有孩子 涉帶事主返家侵犯

控方開案陳辭稱，被告是X的中二數學老師及中三班主任。X因為想了解被告，於2013年9月加入他為facebook好友，兩人私下傳信息，被告不時駕車接送X。同年11月，已婚及育有孩子的被告在WhatsApp試探要X成為他的情婦，問X會否到他家溫習。首次案發時，X到被告家中溫習，被告着X入房，把她躺卧牀上，親吻和撫摸X胸部，X推開他的手。被告把X的手放在自己陰莖上，教X替他手淫，被告再指插X陰道，X表示「唔好」，被告繼續。兩人其後關係持續。

約一年半後，被告再在住所掐X的胸部及指插陰道，X推開他並拒絕，離開後哭泣。至約5年後，X於2019年1月報警。被告在警誡下稱知悉X的年紀，承認與X接吻及有更親密接觸，信息對話屬曖昧和超越師生界線。

事主5年後同窗敘舊談起 被勸報警

現年22歲的X以視像系統供稱，她和中學同學敘舊時談及本案，同學稱事情嚴重，建議她報警。X在盤問下強調，她被非禮時曾叫「喂」及反抗，但她驚慌失措，難以逃走，而被告曾向她道歉，她心軟原諒對方。對於被告接載X時會親吻她，X表示反感和不情願，但稱可乘順風車，「類似搭巴士要畀錢」。

【案件編號：DCCC 306/21】