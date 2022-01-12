禁蒙面法生效翌日蒙面示威 3人囚10周

另兩人分判更生中心社服

被告依次為現年17歲男生，3名大專生李安翹（19歲）、蘇雅賢（23歲）、謝兆雄（24歲），以及結他老師陳樂燊（28歲），全部自上月22日罪成後還押。法官高偉雄認為案發日為禁蒙面法生效翌日，傳媒廣泛報道法例生效，眾被告不可能不知犯案後果，判17歲男學生入更生中心，認罪的第二被告按報告建議判240小時社會服務令，其餘3人判囚10周。

辯方求情稱，首被告成績及品行優異，今年將應考中學文憑試，望早日重拾書本備試，日後成為奉公守法的人；第三被告本性純良，案發後積極面對，成績進步，望判處少於兩個月監禁，今年能完成社工高級文憑課程；第四被告勤奮、主動，找到對機械工程的興趣，將來能貢獻社會，回報獨力撫養兩兄弟的母親。

高偉雄認為第三至五被告案發時已成年，法庭需考慮判刑的阻嚇力，縱使3人背景良好、熱心公益，亦非減刑理由。

【案件編號：DCCC 1017/20】

（反修例風暴）