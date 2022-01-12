認刺警頸 男生：仇恨愚昧鑄大錯 事主傷口3.5厘米 聲帶癱瘓難復元

認交替意圖傷人

企圖謀殺罪存檔

被告許添力（現年21歲）承認於2019年10月13日在觀塘港鐵站近A1出口行人天橋，意圖使軍裝警員梁兆祥的身體受嚴重傷害而非法及惡意地傷害他。

案情指出，事主梁兆祥在案發時與約30名同袍在行人天橋執勤，遭站在其右方的被告衝前以鎅刀狀利器刺頸，事主隨即抓住被告右臂，被告掙扎，撞到途人後跌倒在地，由事主及兩名同袍制服。警方其後搜查被告住所，發現一封遺書，提及被告希望其喪禮如何舉辦，並寫道「我絕對不會自殺，殺死我的一定是這個暴政！」

家中檢遺書：我絕對不會自殺

事主頸部有3.5厘米長切口，當場血流如注，送院後發現右頸八成頸靜脈、迷走神經及部分咽縮管遭切斷。醫療報告指事主聲帶癱瘓，聲線沙啞，完全復元機會極微；事主的傷勢可造成22%死亡率，一旦傷口治理不當，死亡率達100%。

辯方求情稱，精神科報告顯示被告患自閉症，案發時他與當時的女友走散，擔心女友被捕，在抓狂下決定犯案以求被捕，到警署找女友。法官陳慶偉稱難以接納上述解釋；辯方則稱僅解釋被告為何干犯本案，並非為犯案開脫。辯方續稱，案發過程僅兩秒，被告沒預謀，亦無意再傷害其他人，而涉案利器未能尋回，估計刀鋒長2.5厘米，被告攜帶利器僅作不時之需，無意傷人；事主留醫6日出院，翌年5月復工，7月回到原有巡邏崗位，可見他已大致康復。

求情稱患自閉 將讀心理學

被告在庭上自行讀出求情信，提及感謝懲教人員、社工、心理學家、太平紳士等在他還押兩年期間指點及開解他，令他獲益良多，學習以廣闊角度思考。他願意承擔案中法律及道德責任，亦明白唯有愛和理性才能解決問題、包容不同意見才能使社會進步。

被告將入讀都會大學心理學學士課程，冀成為心理學家，回饋社會，望獲社會接納。讀出信件時，到庭旁聽的父親、繼母、姊姊等親屬不時拭淚。親屬散庭時與被告揮手，向他稱「我哋愛你」、「好好讀書」等。

【案件編號：HCCC 293/20】

明報記者

（反修例風暴）