屯院翁出院前惡化不治 女婿質疑醫生沒解釋涉醫療失誤

已退休的事主陳良河終年70歲，他於2016年8月25日入院，同年11月17日死亡。案件由死因裁判官黃偉權審理，事主的女兒及女婿有列席，醫管局則被列作有利害關係方。

指搶救間稱「醫生不是神，救唔番」

事主的幼女女婿陳伯顯為一名醫生。陳表示，事主有糖尿病、心肌梗塞的病史，2014年做通波仔手術，亦需服薄血丸，術後的活動能力自如。他稱，事主於2016年8月25日因出現嘔吐、頭暈等入屯門醫院，醫生診斷事主出現腦中風及肺炎，病情穩定後轉入R10A的康復大樓病房，接受中風後的治療。陳稱，死者當時手腳乏力，行動時需別人攙扶，吞嚥能力亦受阻。

中風肺炎入院 原情况好轉

陳續稱，事主情况好轉後，院方與家屬事主於11月準備出院度假事宜。同月16日6時許，事主的妻子探訪他時，事主曾嘔吐，直至9時許她應護士要求離開病房。他說，翌日清晨太太收到醫院來電，指事主情况危殆，其後來電又指搶救無效。他們抵達醫院時，看到數名護士為事主搶救，醫生其後宣告事主於17日凌晨1時36分去世。

護士交更未跟進 官：何不行動？

曾協助事主的護士陳柏樺供稱，事主太太當晚指事主發冷，近9時為他量度維生指數，發現他微燒，血含氧量僅85%，屬偏低水平，接更的護士黃錦麟到埗及一同處理，他遂交更給該同事。黃官隨即質疑，為何得知指數低，仍不採取行動， 一度問「佢微燒、血含氧量低，但你只係交更？」陳解釋，黃錦麟稱會處理，他遂下班。

事主康復病房的主診醫生、屯門醫院（內科及老人科部）副顧問醫生胡佩儀引述其醫療報告稱，當晚醫護人員曾為事主提供氧氣及注射靜脈抗生素等。事主肺部X光片顯示，其肺部右下方「花咗」。直至17日凌晨時分，事主搶救無效死亡，診斷為吸入性肺炎所致。她指事主或因腦中風，令吞嚥有困難，又或因內分泌、口水等入喉引致肺炎。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 638/16】

（死因研訊）