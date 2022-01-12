「即非西方亦非內地」 王振民：港式民主要安全

王振民形容，香港民主發展存在兩條道路的鬥爭，第一條是「正道」，即中央根據一國兩制及《基本法》建立香港民主；第二條是「歪道」，即「反中亂港」勢力在外部敵對勢力支持下，扮演香港民主發展的破壞者。他稱，香港的政權安全於2019年面臨空前危險，「修例風波徹底破壞了香港民主正常發展的基本環境和條件」。

「應探索協商諮詢對話等民主形式」

王又表示，中央對於香港民主發展的主張一貫：第一，既要民主又要安全，稱香港特區的政權，永遠不能是「服務於外國勢力的反華政權」，必須是服務於全體港人和中華民族復興的中國政權，「不安全的民主堅決不能要」；第二，既要民主又要善治，行政、立法互相制衡及配合，「沒有監督的民主不要，善意批評在任何時候都是必要的」；第三，既要民主又要發展，稱政治制度旨在推動經濟及社會發展，「損害經濟民生的民主，不是好民主」；第四，既要選舉又要多元，不單止改善選舉制度，應積極探索協商、諮詢、對話等多種民主形式。

他重申，香港民主必須摒棄西式民主的弊端，他表示走「歪道」的人過去企圖爭奪香港民主發展的主導權，妄圖全面引進西式民主，若繼續前進，恐怕無休止的對立成為主流政治文化，「選舉成為唯一的政治主基調……為了贏得席位可以不擇手段」，但永遠解決不了經濟、民生問題。

狄志遠：不介意中央主導政改

非建制派、新思維議員狄志遠表示，歡迎中央討論香港的民主發展，並重提「雙普選」承諾，他認為「港人共識」便是「香港特色」，即一人一票選出特首。狄稱，公眾應積極討論重啟政改，建制派亦要更開放，他說，不介意由中央主導政改，但認為港府應創造有利條件。狄志遠早前承諾上任百日內，提出議員議案討論政改，他說或會於3月特首選舉期間提出。