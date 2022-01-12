童樂居天眼再揭逾20次虐兒 增拘兩職員

昨日被捕兩名女子皆為現職幼兒工作員，分別25及28歲，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，現正被扣留調查，警方表示不排除再有拘捕行動。據了解，警方近日翻查童樂居11月中的閉路電視片段，再發現多20至30次虐兒事件，大部分涉及早前已被捕的14名職員，昨日被捕兩名女職員涉及其中數次，包括掌摑、打頭、將兒童擲向牆等，並新增3名受害兒童。至今警方發現的虐兒事件總次數逾百次。

受害兒童增至29人

早前被捕的14名職員，已被控「對所看管兒童或少年人襲擊」罪，早前先後提堂，案件押後至2月21日，以待警方繼續調查閉路電視片段，其間被告獲准保釋外出。

警料需時兩月翻看全部片段

警方西九龍總區早前抽調21名警員成立專案小隊翻看閉路電視片段，據悉已差不多檢取了全數6萬小時的片段，現時翻看了不足20%，預計需時兩個月翻看所有片段。

社會福利署長梁松泰早前接受傳媒訪問時表示，已要求機構本月25日前向社署提交報告，查明真相後會作出懲處，包括引用相關規定將個別涉案職員從照顧幼兒工作的註冊除名，甚至取消「童樂居」的註冊。