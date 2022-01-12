大狀星光熠熠 梁卓然實習抄筆記

原排期60日 官料需72日

本案原本排期60日審訊，法官陸啟康甫開庭時表示，案件以證供事實爭議為主，估計60日審期亦不足夠，預料需時72日。各方開案陳辭約需5日，至於結案陳辭約需10日。

案件原告霍震宇由外籍資深大律師Clifford Smith代表；霍麗萍由大律師劉祉仁代表；霍麗娜由資深大律師余若海及薛日華代表。被告霍震霆由資深大律師杜淦堃代表；霍震寰由資深大律師黃仁龍和孫靖乾代表；霍興業堂置業有限公司、有榮有限公司等由資深大律師黃文傑代表；霍英東基金有限公司則由資深大律師翟紹唐和文本立代表。

翻查資料，其中5名資深大狀包括黃仁龍、翟紹唐、杜淦堃、文本立和薛日華，均來自城中著名大律師行Temple Chambers。

資深大狀Clifford Smith、黃文傑、孫靖乾則來自另一間著名大律師行Des Voeux Chambers。

有法律界人士表示，資深大律師就民事案件出庭，估計每日收取數十萬至100萬元不等律師費，如果進入開案陳辭及結案陳辭階段，收取的費用或者更高。

（霍家爭產案）