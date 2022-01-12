向張德江黃華華承諾 霍老欲建「廣州尖沙嘴」

建商品房興航運旅業

稱動工後5年 年收入10億

代表霍麗娜的資深大律師余若海陳辭表示，霍英東1991年與番禺政府簽訂「預徵土地協議」。雙方翌年正式簽約合作，以合資企業（joint venture）形式營運南沙發展區，其中49%資金由當地政府提供，另外51%由霍英東名下的「東部公司」負責，霍英東斥資共6.52億元人民幣。

余若海提到，雖然南沙有「爛淘沙」之稱，但據霍英東1993年所言，他預計可以在南沙興建「商品房」（內地有不動產權證書的房屋），亦有潛力發展航運和旅遊業。霍英東當時估計，南沙發展區動工之後5年，每年經常收入可以超過10億港元。

為兌承諾曾再注資35億

霍英東當時向內地政府購入約11,000畝的南沙地皮，是次聆訊關鍵的南沙發展區佔地近9平方公里，余若海形容「與13平方公里的香港中環面積相若」。余引述有證據指出，霍英東曾向時任廣東省領導張德江及黃華華承諾，要好好利用南沙的地理優勢，將南沙打造為「廣州的香港尖沙嘴、中環」。為了兌現諾言，霍英東於2000至2006年繼續注資發展南沙，將共35.2億港元注入「霍英東銘源發展有限公司」。

余若海形容，對祖籍番禺的霍英東而言，南沙是「貼近他內心的地方」，加上他因營運虎門至南沙的渡輪服務而發迹，所以萌生了南沙發展大計。

（霍家爭產案）