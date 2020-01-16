爭產重啟 揭震寰稱霍老遺產113億 爭議南沙項目權益 次女方：投資非純為公益

3宗案件的原告分別為長房三子霍震宇、長女霍麗萍及次女霍麗娜，被告人數及公司合共達28個，包括上述3人、長房長子霍震霆、次子霍震寰，以及家族公司霍興業堂置業有限公司、主力作慈善事業的霍英東基金有限公司、獲多寶有限公司、有榮有限公司、香港按揭證券有限公司等。

爭議可否回購南沙項目股權

負責發展南沙項目的「有榮有限公司」，在項目中持有1股回購權，訴訟各方爭議可否回購該股權，但不爭議倘若在2007年回購，回購價為23億元。

福布斯曾指資產達37億美元

35億港元託何銘思發展南沙

代表霍麗娜的資深大律師余若海先讀出開案陳辭，表示霍英東於2006年逝世，終年83歲，當年位列福布斯全球富豪排行榜第181位，資產達37億美元。長房次子霍震寰於2012年與前特首董建華的對話提到，霍英東遺產共有113億港元，包括來自霍興業堂置業有限公司的70億元，其資產及離岸資金分別有27億及16億元，霍英東在2000至2006年間，向「霍英東銘源發展有限公司」注資35.2億港元，並授權其摯友、新華社香港分社副秘書長何銘思（又名何兆銘，已故）用該筆資金發展南沙項目。

次女方：因賤賣星光行

霍轉發展南沙重投地產

余若海在庭上讀出冷夏所著《霍英東傳》， 表示霍英東早年在地產界發展，後來將尖沙嘴星光行租予經營中國工藝品為主、有中資背景的「中藝」公司，因而被英美聯手封殺，包括美國駐港領事將星光行列入「黑名單」，並明確宣布所有星光行租客不得買賣美國貨，霍英東最終斷臂賤賣星光行，迫於無奈下逐漸淡出香港地產市場。霍英東其後改變投資策略，以退為攻，改以投資南沙項目，望藉此重投地產界，《霍英東傳》提到霍英東希望向項目注資10億元。

余若海另引述霍英東自己撰寫的著作，稱霍英東曾提及「我是搞企業的，也是要發財的」，且認為發展南沙要講求社會及經濟效益，即要促進社會經濟發展和賺錢。余若海說，霍震寰一方指稱「霍英東投資南沙項目是為公益」說法並不正確，因霍英東一心想打造「地產王國」的心願不曾改變。

余若海說，霍英東名下的「霍英東番禺建設基金有限公司」與內地政府簽約後，以3億元購入11,000畝南沙地皮，計劃發展不同項目（見另稿），項目中「霍英東番禺建設基金有限公司」及「有榮有限公司」各佔1股。

股權1元售霍英東基金換貸款

余若海又指出，霍震寰曾在2011年會議上表示「父親覺得南沙項目攞3億入嚟，可以買咁大幅地，係難得機會，番禺基金同有榮一齊做」；霍震寰又指出，南沙是長遠投資項目，然而有榮的收益不足以支持南沙項目，考慮到霍英東基金旗下的澳門旅遊娛樂股份有限公司有穩定收入、「有大水喉照住」，遂在1997年6月以象徵式1元將南沙地段的1股權益轉售給霍英東基金，其間霍英東基金向有榮提供免息貸款，條款指明有榮可在10年內（即2007年6月30日或之前）回購該股權，而其回購價值截至2007年為止約為23億元。

【案件編號：HCA 92、274、275/16】

明報記者

（霍家爭產案）

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