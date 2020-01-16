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大灣區GBA新聞：粵四方面支持港澳青年大灣區就業創業

【明報專訊】港府去年1月初公布推出的大灣區青年就業計劃已屆一年，上周五（7日）廣東省公布《廣東省人力資源和社會保障事業發展十四五規劃》，將繼續支持大灣區青年就業計劃，推動粵港澳三地公共就業服務項目、內容、流程、標準等多方面交流融合和協同，包括重點支持廣州、深圳在港澳青年就業創業、特殊工時管理改革、引進外籍家政服務培訓師等方面先行先試。

推進就業通社保通人才通治理通

廣東省人力資源和社會保障廳黨組書記陳敏表示，十四五期間在推動港澳青年就業創業的工作上，將重點推進就業通、社保通、人才通及治理通四方面。去年廣東省向港澳應屆畢業生提供逾9000個事業單位崗位，未來將繼續改良事業單位公開招聘港澳居民管理辦法，展開專項招聘吸引更多港澳青年。其次將支持實施大灣區青年就業計劃，高標準建設「1+12+N」港澳青年創新創業基地體系。

社保通方面，將按照先易後難原則，逐步推動粵港澳三地社保規則銜接及機制對接，學習港澳經驗豐富社保供給，充分保障在粵工作生活的港澳居民的社會保障權益。另一方面，目前港澳居民在粵參加養老、失業、工傷保險累計已有27.5萬人次，接下來將進一步落實港澳人士在內地參保的政策，細化參保指引，探索建立社保服務跨境協作機制，推動三地社保服務對接，以及加快社保卡跨境應用和境內外融合服務。

三是大力推進人才通，實施灣區人才工程，編制發布急需緊缺人才目錄，支持建設一批留學人員創業園、海歸青年創新創業基地等平台，以及推動擴大跨境職業資格准入範圍，逐步放寬港澳專業人才執業限制，以及建設大灣區人才港體系。四是大力推進治理通，探索建立跨境勞工糾紛替代性解決機制，在廣州、深圳和珠海共聘任30名港澳仲裁員的基礎上進一步拓展試點範圍。同時，探索建立粵港澳勞動保障監察執法協作機制，加強違法行為聯動查處；展開粵港澳薪酬比較研究，建設大灣區勞動爭議聯合調解中心。

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